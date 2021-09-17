Директор николаевской компании «А 7+» и архитектор-градостроитель Евгений Мавродиев рассказал о том, что нужно сделать в Николаеве для того, чтобы на простаивающей территории Черноморского судостроительного завода появились новые предприятия и рабочие места для горожан.

Об этом шла речь в пятницу, 17 сентября, в эфире программы «Открытая студия» на «ТАК TV».

По его словам, в первую очередь, необходимо принять и утвердить генеральный план Николаева, включающий в себя кольцевые объездные дороги, новые мосты, изменение в расположении инженерных коммуникаций и т.д. Принятие генплана является первым шагом на пути к переменам, так как это основной документ развития города.

Евгений Мавродиев рассказал, что в 2019 году была попытка реализовать новую версию генплана, но она не увенчалась успехом.

Второй шаг – изучение историй упущенной выгоды. Почему инвесторы не горят желанием строить предприятия и инфраструктурные объекты в Николаеве. Сюда он отнес нежелание городских властей под разными предлогами идти навстречу как иностранным, так и украинским инвесторам. Те в свою очередь выбирают для реализации проектов другие города, которые считают более перспективными, чем Николаев.

— Сейчас пришло время для нового витка истории, - сказал Евгений Мавродиев, рассказывая об инвесторском проекте, который можно осуществить на территории бывшего Николаевского ЧСЗ, в прошлом одного из градообразующих предприятий.

На сегодняшний день это территория площадью более 200 гектаров земли в центре города. Крупный завод-гигант раньше работал в разных отраслях: легкой промышленности и машиностроении. Многие николаевцы до сих пор помнят мебель от ЧСЗ. Там же развивались литейное производство, сборка корпусов и систем обеспечения жизнедеятельности судов, производство мелкой бытовой продукции. Было налажено собственное строительство жилых мощностей.

Сейчас вместе с былым славным прошлым прекратилось и административное существование ЧСЗ. Там остались цеха, мощности, подъездные пути, водная акватория, которая частично используется другими бизнесменами.

Николаевцы понимают, - ждать государственной помощи не стоит. Единственным выходом Евгений Мавродиев видит привлечение инвесторов - долгими годами и многими странами проверенная стратегия выхода из забвения. Компании со своими капиталами и проектными амбициями должны иметь возможности строить предприятия, где будут работать николаевцы. Ведь горожанам каждый день нужны деньги, чтобы кормить семьи, учить детей, реализовывать свой профессиональный и творческий потенциал.

На территории бывшего ЧСЗ проектом, о котором рассказал Евгений Мавродиев, предусматривается создание логистического хаба. Суть его заключается в развитии портовой инфрастуктуры, занимающей примерно 20% проекта инвесторов. Это увеличит грузооборот, а вместе с ним и денежные потоки в город. Второй важный момент, который хотят включить в программу – это сортировочная и грузовая железнодорожная станция, что при увеличении грузооборота в городе снизит нагрузку на николаевские улицы, страдающие от постоянного потока фур.

Основная идея базируется на строительстве производственных мощностей.

— Мы должны производить то, что мы сами потребляем, - сказал Евгений Мавродиев и привел пример производства электробусов (автобусов на электрической тяге), которые необходимы городу для обеспечения горожан достойными условиями пассажирских перевозок.

В пример привел Китай, где 80% городского транспорта – это электробусы.

— Не нужно вкладывать деньги в технологии прошлого – это движет нас назад. Нужно вкладывать деньги в технологии будущего – это движет нас вперед, - сказал он.

Для того, чтобы дать старт новой жизни на территории бывшего ЧСЗ Евгений Мавродиев выказал готовность выходить в прямые эфиры и открытые диалоги с николаевские депутатами и администрацией города.

В заключении интервью он лично от себя обратился к горожанам с просьбой не быть безучастными и поддержать идею развития города.

— Мы, николаевцы, те самые, которые хотят жить в счастливом будущем, в развивающемся городе. Я очень прошу каждого из вас сделать тот важный вклад в будущее. В чем он может выразиться? Это очень просто! Расскажите в своем окружении об этой передаче, о том, что вы сегодня слышали, о том, что вы сегодня видели. Обратитесь напрямую к депутату, за которого вы голосовали, с просьбами поддерживать этот и подобные проекты.И самое простое и возможное: поделитесь этой новостью, этой идеей, этой информацией, что сейчас вы видите, в соцсетях. Facebook, Instagram, Telegram и т.д. И я думаю, что в Николаеве благодаря вот такой вот климатической обстановке создастся благоприятный инвестиционный климат», - обратился к зрителям Евгений Мавродиев.

К слову, история Николаевского ЧСЗ началась с иностранной инвестиции в 1895 году, когда бельгийское «Общество корабельных верфей, мастерских и плавилен» построило на этом месте завод «Наваль». Это была одна из первых инвестиций в Николаев.