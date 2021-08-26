Актуальность проблемы концентрации в Николаеве большегрузного транспорта стабильно в ТОПе вопросов, требующих срочного решения. В это же время увеличение грузопотока с каждым годом только растет. Этим летом горожане по полной вкусили, что такое транспортный коллапс, считает архитектор, градостроитель и директор компании «А 7+» Евгений Мавродиев.

В программе «Диалог» на ТРК МАРТ он рассказал о своем видении развития Николаева как нового города-порта.

Говоря о развитии Николаев, архитектор – выходец из семьи потомственных судостроителей, рассказал, что был шокирован тем, что горожане больше не видят Николаев как город корабелов и ищут новые пути для градообразующей составляющей. Уже понятно, - мы, к сожалению, не вернемся к отрасли корабле- и судостроения. Сейчас она трансформируется в судоремонт, так как Николаев становится на путь нового города-порта. Это и следует развивать, по мнению Мавродиева.

В разрезе трансформации города Евгений затронул простаивающий ЧСЗ, где сегодня предлагается разместить логистический хаб, современную железнодорожную станцию (промышленно-сортировочный узел), развить портовые сооружения и создать кластер малого и среднего бизнеса. Помимо этого, Мавродиев видит на территории ЧСЗ развитие крупного машиностроения. Площадь более чем 150 ГА позволяет это сделать.

В пример удачного воплощения идеи он привел производство автобусов на электрической тяге. Полностью отказываясь от импорта, город сэкономит огромные деньги, работая на себя.

— Производить то, что потребляем, чтобы деньги оставались в городе. Это и налоги, и рабочие места, и зарплаты, - сказал Евгений Мавродиев.

Стоит отметить, что в СМИ уже не раз поднималась тема дальнейшей судьбы ЧСЗ. Простаивающей сейчас территории николаевцы пророчат роль основного ресурса для развития сервиса доставок колесного транспорта, контейнерных и рефрижераторных перевозок, металлопроката, бизнес-кластера «Light Industrial». Ранее, также, говорилось об уверенности экспертов железнодорожной отрасли Украины в развитии имеющейся на территории ЧСЗ железнодорожной ветки, как основной составляющей будущего логистического хаба. Как видно, идеи, так или иначе, сводятся к строительству в городе индустриального парка.

Благодаря воплощению этих идей в Николаеве будет сформирована торгово-промышленная платформа, призванная увеличить уровень жизни горожан.

К слову, два года назад в горсовете Мавродиев представлял свое видение генплана. Тогда в проекте появились малое транспортное кольцо и два больших, способных освободить город от грузовых машин и обеспечить жителей комфортным передвижением. Малое кольцо касалось самого центра города, большое – шло по окраине, второе большое – имело областное значение.

На реализации этого проекта архитектор настаивает и сейчас, так как предложенная радиально-лучевая система – это легкое и быстрое решение транспортных проблем. Причем не только городского транспорта, а и транспортировки инженерных систем. В результате Николаев полностью уходит от транспортных коллапсов.

Отметим, что в генплан уже заложена одна из идей Евгения – мост в районе острова Батарея. Он задуман как автомобильно-железнодорожный. Его задача замкнуть кольцевое объездное движение вокруг города в паре с Японским мостом и обеспечит прямую железнодорожную связь с Очаковом. К тому же, через него будут проведены инженерные системы.

Мост в районе Батарейного острова предлагается построить по принципу «аir draft» – высокий неразводной мост, под которым свободно будут проходит суда для захода в акваторию морского порта Николаева.

Таким образом, развитие логистического хаба с припортовой промышленной деятельностью, инновационных, креативных кластеров и машиностроения сделает Николаев самобытным и максимально независимым от влияния извне. Резюмируя свои слова архитектор выразил надежду на то, что здравый смысл победит, и, цитируем: «мы воплотим в жизнь новую суть генплана».