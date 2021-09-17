Тефаль уже много лет является лидером среди брендов производства посуды. Сковороды с антипригарным покрытием имеют большой авторитет у пользователей за свои неоспоримые качества. А специально разработанный компанией Tefal индикатор нагрева Thermo Spot стал визитной карточкой, по которой узнают посуду этого бренда во всём мире.

Несмотря на большую популярность, компания продолжает развивать свой модельный ряд и соответствовать по качеству запросам потребителей. Поэтому сложно не отметить преимущества такой посуды:

Антипригарное покрытие не имеет токсичных веществ.

Сковороды полностью безопасны для здоровья людей.

В составе посуды не содержится кадмий, перфтороктановая кислота, свинец.

Разогрев происходит очень быстро и равномерно по всей поверхности сковороды. При этом ручки никогда не нагреваются.

Сковороды одобрены органами здравоохранения.

Какие модели предлагает Tefal

Shop Tefal предлагает большой ассортимент моделей, которые подходят для любых целей. Они могут использоваться как в быту, так и на профессиональной кухне. Среди них вы сможете купить маленькие и большие сковороды, блинницы, сковороды-гриль, ВОК. Для этого покупателям предлагаются модели:

Evidence.

Delicio.

Trattoria.

XL Intense.

Daily Chef.

Unlimited.

Simply Clean.

Natural Force.

Healthy Chef и другие.

Какие покрытия бывают в сковородах Tefal

Ошибочно считать, что все сковородки тефлоновые. По сути Teflon – это зарегистрированный бренд, который никакого отношения не имеет к сковородам Tefal. Основой покрытия является ПТФЭ (политетрафторэтилен). Такой материал обладает высокой химической стойкостью, отличными отталкивающими свойствами. Благодаря этому, если вы положите на дно сковороды масло, оно будет не пригорать, а плавиться и растекаться по всей поверхности.

Использование сковороды от производителя Tefal имеет очень много плюсов. Среди них и использование запатентованного антипригарного покрытия Titanium Anti Scratch 6Х, что не боится металлические кухонные поверхности и приспособления. Для покупателей предлагается два вида покрытий:

Tefal Titanium. Представляет собой лёгкий, но достаточно прочный метал, который имеет гладкую поверхность, высокую устойчивость к коррозии и инертность. Антипригарное покрытие с титановым напылением отлично подходит для алюминиевых сковородок. Благодаря такому покрытию увеличивается срок использования, и сохраняются характеристики тепловодности. Mineralia+ — это сверхустойчивое минеральное покрытие, которое усилено специальными минеральными частицами. В результате чего сковороды не боятся перепадов температуры, срок использования увеличивается в два раза и они очень просты в уходе.

Благодаря всем качествам посуда Tefal считается одной из лучших для хозяек и профессиональных поваров.

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