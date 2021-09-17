Тефаль уже много лет является лидером среди брендов производства посуды. Сковороды с антипригарным покрытием имеют большой авторитет у пользователей за свои неоспоримые качества. А специально разработанный компанией Tefal индикатор нагрева Thermo Spot стал визитной карточкой, по которой узнают посуду этого бренда во всём мире.
Несмотря на большую популярность, компания продолжает развивать свой модельный ряд и соответствовать по качеству запросам потребителей. Поэтому сложно не отметить преимущества такой посуды:
Shop Tefal предлагает большой ассортимент моделей, которые подходят для любых целей. Они могут использоваться как в быту, так и на профессиональной кухне. Среди них вы сможете купить маленькие и большие сковороды, блинницы, сковороды-гриль, ВОК. Для этого покупателям предлагаются модели:
Ошибочно считать, что все сковородки тефлоновые. По сути Teflon – это зарегистрированный бренд, который никакого отношения не имеет к сковородам Tefal. Основой покрытия является ПТФЭ (политетрафторэтилен). Такой материал обладает высокой химической стойкостью, отличными отталкивающими свойствами. Благодаря этому, если вы положите на дно сковороды масло, оно будет не пригорать, а плавиться и растекаться по всей поверхности.
Использование сковороды от производителя Tefal имеет очень много плюсов. Среди них и использование запатентованного антипригарного покрытия Titanium Anti Scratch 6Х, что не боится металлические кухонные поверхности и приспособления. Для покупателей предлагается два вида покрытий:
Благодаря всем качествам посуда Tefal считается одной из лучших для хозяек и профессиональных поваров.
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Тефаль уже много лет является лидером среди брендов производства посуды. Сковороды с антипригарным покрытием имеют большой авторитет у пользователей за свои неоспоримые качества. А специально разработанный компанией Tefal индикатор нагрева Thermo Spot стал визитной карточкой, по которой узнают посуду этого бренда во всём мире.
Несмотря на большую популярность, компания продолжает развивать свой модельный ряд и соответствовать по качеству запросам потребителей. Поэтому сложно не отметить преимущества такой посуды:
Shop Tefal предлагает большой ассортимент моделей, которые подходят для любых целей. Они могут использоваться как в быту, так и на профессиональной кухне. Среди них вы сможете купить маленькие и большие сковороды, блинницы, сковороды-гриль, ВОК. Для этого покупателям предлагаются модели:
Ошибочно считать, что все сковородки тефлоновые. По сути Teflon – это зарегистрированный бренд, который никакого отношения не имеет к сковородам Tefal. Основой покрытия является ПТФЭ (политетрафторэтилен). Такой материал обладает высокой химической стойкостью, отличными отталкивающими свойствами. Благодаря этому, если вы положите на дно сковороды масло, оно будет не пригорать, а плавиться и растекаться по всей поверхности.
Использование сковороды от производителя Tefal имеет очень много плюсов. Среди них и использование запатентованного антипригарного покрытия Titanium Anti Scratch 6Х, что не боится металлические кухонные поверхности и приспособления. Для покупателей предлагается два вида покрытий:
Благодаря всем качествам посуда Tefal считается одной из лучших для хозяек и профессиональных поваров.
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