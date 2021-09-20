Руководство Одесского припортового завода дало гарантии, что не будет увольнять сотрудников, пока предприятие простаивает без работы.

Об этом информирует Depo.Одесса.

Сообщается, что завод перейдет в режим без производства на пять недель до начала ноября. Часть рабочих в этот момент отправят в оплачиваемый отпуск.

Предприятие уже проходило через подобный период в 2018-2019 годах. С ноября же планируется возобновление работы с новым поставщиком газа.

— Период в 5 недель, который продлится между прекращением поставок газа по контракту с «Агро Газ Трейдинг» и запуском поставки сырья по новому контракту с компанией «DACHEX SHIPPING PTE. LTD», менеджмент завода потратит на проведение ежегодного предупредительного ремонта оборудования предприятия, который согласно графику предварительно должен был начаться в октябре, — заявили на производстве.

Зарабатывать деньги в эти недели планируют иначе, к примеру, на перегрузке амиака.

Напомним, Одесский припортовый завод приостановит работу с 22 сентября из-за задолженности за природный газ.