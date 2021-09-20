Фото пресс-службы НГЗ

На Николаевском глиноземном заводе рассказали о том, кто связан с атакой на предприятие, которая может привести к его остановке, которая повлечет за собой социально-экономический кризис в Николаевской области.

Об этом говорится в публикации на странице НГЗ в Facebook.

Завтра, 21 сентября, в 10:30 состоится заседание Николаевского апелляционного суда в деле о рейдерской атаке на НГЗ.

«В случае закрытия завода без дохода останутся тысячи людей, а бюджет недополучит сотни миллионов гривен. Накануне апелляционного заседания мы решили напомнить, кто стоит за одной из самых масштабных афер сегодняшнего дня», - говорится в публикации.

На предприятии назвали имена людей, которые фигурируют в деле об иске против завода на 9,2 миллиарда гривен:

Павел Куфтырев - управляющий партнер юридической компании GRECO - по данным СМИ, «является организатором рейдерских атак на ряд предприятий, среди которых и НГЗ». Эта юридическая компания осуществляет сопровождение судебных рассмотрений по искам «экорейдеров».

Олег Верник - правозазщитник, глава Фонда преодоления Васильковской трагедии и активный участник «Стоп шлам», один из помощников Павла Куфтырева.

Артемий Воробьев - адвокат компании GRECO, представлял интересы Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии, сейчас представляет интересы ГО «Стоп шлам».

Олексий Француз - помощник Павла Куфтырева, который, по информации НГЗ, является неофициальным куратором работы ГО «Стоп шлам», раньше занимался организацией работы Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии.

Василий Орел - глава ГО «Стоп шлам», «раньше возглавлял разнообразные общественные организации, но никогда не занимался экологическими вопросами и не вел активной деятельности». Сейчас является фигурантом уголовного производства по мошенничеству в особо крупных размерах.

Татьяна Тимочко - глава ГО «Всеукраинская экологическая лига», один из спикеров «Стоп шлам».

Илья Зелинский - «профессиональный общественный активист», ГО «Бугский гард», спикер и организатор уличных акций в поддержку ГО «Стоп шлам».

Ирхин, Левчук, Литвиненко - эксперты КНИИСЭ, авторы «фейковой экспертизы», которая легла в основу иска о взыскании с НГЗ 9,2 миллиарда гривен морального вреда. На предприятии отмечают, что сейчас эти люди привлечены к дисциплинарной ответственности и являются фигурантами уголовного производства.

Судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва - приняла решение на пользу ГО «Стоп шлам» с многочисленными нарушениями, сейчас является фигурантом уголовного производства НАБУ.

Глава Заводского районного суда Николаева Сергей Щербина - подписывал приказы о дежурстве Бобровой вне рабочего времени. Таким образом все дела, которые касаются завода, попадали к единственной «дежурной» судье. Сейчас ГБР расследует его причастность к вмешательству в систему автораспределения дел.

«Абсолютно понятно, что все эти люди тесно связаны между собой. А большинство из них имеет опыт в экологическом рейдерстве - на их счету успешные кейсы с «БРСМ-Нафта» и «Гаврилівські курчата». Однако, в отличие от предыдущих жертв ОПГ, наше предприятие решило бороться с ними, а не идти на различные сомнительные соглашения, порождая тем самым новые прецеденты и укрепляя уверенность рейдеров в безнаказанности и вседозволенности. Мы убеждены - преступники должны быть привлечены к ответственности, а суд - вынести справедливое решение согласно действующего законодательства», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что журналист рассказал, почему закрытие или национализация НГЗ невыгодны США.