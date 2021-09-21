Нацбанк и Минцифры планируют в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату сотрудникам Минцифры в электронной гривне.

Об этом во время круглого стола «Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски» сказал директор департамента стратегии и развития НБУ Арсений Макарчук, передает «Интерфакс-Украина».

— Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в электронной гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем, — заявил Арсений Макарчук.

По его словам, полноценный запуск электронной гривни ожидается не ранее конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что новое поколение системы электронных платежей (СЭП) заработает с 20 августа 2022 года, она будет работать круглосуточно 7 дней в неделю.