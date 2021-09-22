Стоимость самой популярной криптовалюты в мире биткоина утром в среду, 22 сентября, впервые с августа упала ниже отметки в $40 тысяч (-3,2%).

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk, пишет Корреспондент.

Биткойн подешевел до $39 612. Его падение произошло на фоне критики со стороны регуляторов, сообщает Bloomberg. Однако улучшение ситуации на мировых рынках уже в течение часа подняло цену криптовалюты выше $40 тысяч.По состоянию на 12:00 по Киеву стоимость биткоина составляла уже $42 240.

Но аналитики прогнозируют новое падение криптовалюты, которое может быть связано с долговым кризисом крупнейшего застройщика Китая — компании Evergrande.

— Биткоин не застрахован от распродажи рискованных активов на традиционных рынках. Биткоин должен занять скользящую среднюю на уровне $46 тысяч в течение 200 дней и укрепиться, прежде чем можно будет коллективно вздохнуть, — заявил соучредитель крипто-кредитора Nexo Антони Тренчев.

Напомним, в столице Сальвадора тысячи людей вышли на протест против недавнего решения властей, по которому биткоин стал официальной валютой страны.