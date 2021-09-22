«Волна щедрости» для финансирования строительства Нотр-Дама «не иссякает», на восстановление поврежденного исторического здания собрали более 840 миллионов евро.

Об этом передает Le Figaro.

Из ровно 842,8 миллионов евро фонд Нотр-Дам собрал почти 360, фонд наследия — 232 миллиона, фонд Франции — 31 миллион, Центр национальных памятников — 7,8 миллиона, Министерство культуры — почти 9 миллионов, а общественные пожертовавания достигли суммы в 203 миллиона евро.

Эти деньги будут распределены на финансирование реставрационных работ, график работы должен быть выдержан до открытия собора для туристов в 2024 году.

Что касается расходов на завершившийся этим летом этап охраны здания, они оцениваются в 165 миллионов евро.

Плохая погода, внеплановые работы, (ограниченные) перерывы в работе из-за пандемии и, прежде всего, многочисленные меры и договоренности, связанные с борьбой с парами свинца, вызвали некоторые задержки и дополнительные расходы. Окончательная оценка реставрации будет предоставлена до конца этого года.

Как сообщалось, украинский бизнес собрал на восстановление после пожара костела Святого Николая в Киеве 20,7 миллионов гривен.