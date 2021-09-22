Лондонский суд отклонил иск 350 млн долларов Игоря Суркиса и связанных компаний к Петру Порошенко и Валерии Гонтаревой о компенсации за утраченные во время национализации Приватбанка в 2016 году активы.

Об этом сообщила пресс-служба партии Европейская солидарность со ссылкой на адвоката по делу Илью Новикова.

— Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске о национализации ПриватБанка. Иск на сумму более 350 млн долларов, — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что ранее сотрудники украинского МИД отправили официальное письмо в суд о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

В партии утверждают, что в случае признания письма судом и принятия иска, требования в 350 млн долларов с процентами «пришлось бы из бюджета Украины».

Кроме того, по словам Новикова, следствием для Игоря Суркиса согласно такого решения есть необходимость обсуждать вопросы по компенсации судебных издержек.

— Согласно английскому праву этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более 2 миллионов долларов, — отметил адвокат.

Согласно материалам дела, истцы не обжаловали силу Решения 105 (которым Суркисы и были признаны связанными лицами) в целом, национализацию ПриватБанка или процесс Bail-In.

Игорь Суркис с компаниями семьи оспаривал непосредственно признание его связанным лицом якобы из-за сговора Порошенко и Гонтаревой. А именно – чтобы Игорь Суркис передал Порошенко 8,33% своих акций в группе «1 + 1» бесплатно, а не по согласованной ранее (в 2016 году) цене.

— ПП (Петр Порошенко - ЭП) якобы стремился получить долю в «1 + 1 Медиа», чтобы повысить свои шансы на переизбрание в президентской гонке 2019 года, — говорится в решении суда.

Напомним, в 2017 году Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины (НБУ).