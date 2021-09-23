Совладелец группы компаний «Risoil» Шота Хаджишвили официально заявил о том, что покидает проект концессии Херсонского морского торгового порта.

Об этом Шота Хаджишвили рассказал в интервью проекту Re:Ports.

— Я вышел из проекта Херсон и никакого отношения к нему не имею. Да, группа, которая победила в концессии, будет продолжать пытаться это реализовать, но тот беспредел, который был создан в Херсоне, ни к чему доброму не приведет, — рассказал Шота Хаджишвили.

Слухи о том, что Шота Хаджишвили покинет проект были еще давно. В конце апреля USM обращались к совладельцу Risoil» за комментариями, но Шота Хаджишвили отказался комментировать уход из проекта концессии.

Напомним, компания «Risoil-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского морского порта в январе 2020 года. 26 июня, порт был передан в концессию сроком на 30 лет.