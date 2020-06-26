Херсонский морской торговый порт в пятницу, 26 июня, был передан в концессию сроком на 30 лет.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

— Сегодня в присутствии президента передан в концессию первый масштабный объект в Украине – Херсонский морской торговый порт, – написал Владислав Криклий.

Он отметил, что компания-концессионер ООО «Рисоил-Херсон» инвестирует в развитие порта около 300 млн гривен. Еще более 18 млн гривен будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030 году компания должна довести объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн.

Кроме того, компания профинансирует ремонт дороги на пути в порт и новую площадку стоянки грузовиков на въезде в Херсон.

— Концессия порта «Ольвия» будет подписана в ближайшее время, порт «Черноморск» – следующий концессионный проект, – добавил Владислав Криклий.

Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

Также, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию в порту «Ольвия». На сегодняшний день катарская компания QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины ведут переговоры о концессии николаевского порта.