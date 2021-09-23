Авиакомпания Ryanair рассматривает возможность выбрать Украину, как базу для 20 самолетов.

Об этом глава лоукостера Майкл О’Лири проговорился изданию fly4free.

Управление украинскими базами хотят возложить на дочернюю компанию Ryanair из Польши — Buzz.

Уже через месяц ее флот увеличат до 54 бортов, 46 из которых Boeing 737−800, а восемь — 197-местные Boeing 737−8200, на которых начали летать в 2021.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair планирует значительное расширение в Украине.