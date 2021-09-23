Около 40 тысяч автомобилей прошли регистрацию по упрощенной процедуре таможенного оформления автомобилей на еврономерах за минувшие 100 дней действия льготного налогового режима.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Соответственно, с 15 июня по 22 сентября в госбюджет уплачено 1,4 миллиарда гривен поступлений от упрощенной процедуры.
Лидерами по количеству растаможенных евроблях стали Закарпатская таможня — 7659 авто, Киевская — 4163 авто, Одесская — 4093 авто, Черновицкая — 3218 авто и Ивано-Франковская — 2361 авто.
Напомним, что воспользоваться упрощенной процедурой растаможки авто можно до 10 ноября 2021 года, или до 8 февраля 2022 года для участников Операции объединенных сил (ООС).
Ранее НикВести сообщали, что в Украине вступил в силу закон о существенном снижении штрафов за нерастаможенные «евробляхи».
Ранее сообщалось, что владельцы «евроблях» продолжают получать штрафы в размере 170 тысяч гривен.
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
|
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?Станислав Мартиросов
Около 40 тысяч автомобилей прошли регистрацию по упрощенной процедуре таможенного оформления автомобилей на еврономерах за минувшие 100 дней действия льготного налогового режима.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Соответственно, с 15 июня по 22 сентября в госбюджет уплачено 1,4 миллиарда гривен поступлений от упрощенной процедуры.
Лидерами по количеству растаможенных евроблях стали Закарпатская таможня — 7659 авто, Киевская — 4163 авто, Одесская — 4093 авто, Черновицкая — 3218 авто и Ивано-Франковская — 2361 авто.
Напомним, что воспользоваться упрощенной процедурой растаможки авто можно до 10 ноября 2021 года, или до 8 февраля 2022 года для участников Операции объединенных сил (ООС).
Ранее НикВести сообщали, что в Украине вступил в силу закон о существенном снижении штрафов за нерастаможенные «евробляхи».
Ранее сообщалось, что владельцы «евроблях» продолжают получать штрафы в размере 170 тысяч гривен.