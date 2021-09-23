Около 40 тысяч автомобилей прошли регистрацию по упрощенной процедуре таможенного оформления автомобилей на еврономерах за минувшие 100 дней действия льготного налогового режима.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Соответственно, с 15 июня по 22 сентября в госбюджет уплачено 1,4 миллиарда гривен поступлений от упрощенной процедуры.

Лидерами по количеству растаможенных евроблях стали Закарпатская таможня — 7659 авто, Киевская — 4163 авто, Одесская — 4093 авто, Черновицкая — 3218 авто и Ивано-Франковская — 2361 авто.

Напомним, что воспользоваться упрощенной процедурой растаможки авто можно до 10 ноября 2021 года, или до 8 февраля 2022 года для участников Операции объединенных сил (ООС).

Ранее НикВести сообщали, что в Украине вступил в силу закон о существенном снижении штрафов за нерастаможенные «евробляхи».

Ранее сообщалось, что владельцы «евроблях» продолжают получать штрафы в размере 170 тысяч гривен.