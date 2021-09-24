Под Николаевом на одесской трассе стартовал капитальный ремонт моста возле села Весняное, его построили в 1975 году и с тех пор ни разу капитально не восстанавливали.

На дорожном покрытии образовались сплошные ямы и выбоины, сообщили в Службе автомобильных дорог Николаевской области.

— На объекте продолжается демонтаж перильного ограждения пешеходной дорожки и снятие защитного слоя плит перекрытия. Конструкцию мостового перехода очистили от рекламных билбордов. Линии электропередач на нем обесточены, — сказано в сообщении.

Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕДБК».

Ранее сообщалось, что строительство Троицкого моста возле Новой Одессы перешло на этап армирования прогонов.