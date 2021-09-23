Подрядчики перешли к новому этапу масштабной перестройки искусственного сооружения на маршруте Благовещенское — Николаев, которая стартовала в 2021 году в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».
Троицкий мост, который находится за городом Новая Одесса, был построен еще в 1958 году. С момента последней реставрации моста прошло 33 года, сообщает пресс-служба Николаевской облгосдаминистрации.
Проектом реконструкции предусмотрено спрямление трассы и строительство на ней нового моста длиной 109 метров. Имеющийся мост через реку Гнилой Еланец после финиша строительства будет разобран.
Работы на мосту выполняются в рамках реконструкции автодороги Н-24 Благовещенское — Николаев (через Вознесенск) км 183 + 200 — км 185 + 800. Основная задача — ликвидировать аварийно-опасный участок дороги.
«С высоты птичьего полета уже вырисовываются очертания будущего Троицкого моста и выпрямленного участка автодороги Н-24. Сейчас на объекте мостовики подрядной организации ООО «Мост Инжиниринг» устанавливают опалубку и армируют мостовое полотно на двух пролетах конструкции. Работники генподрядчика ООО «Ростдорстрой» активно работают на подходах к мосту. Они усиливают основание дороги бутовым камнем и щебнем разной фракции, устраивают слой СФОВ», — говорится в сообщении.
В ОГА добавили, что общая длина запроектированного участка — 2,6 км. В рамках Национальной программы восстановления мостов в этом году планируется строительство и ремонт минимум 160 искусственных сооружений по всей стране.
Пресс-релиз
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Подрядчики перешли к новому этапу масштабной перестройки искусственного сооружения на маршруте Благовещенское — Николаев, которая стартовала в 2021 году в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».
Троицкий мост, который находится за городом Новая Одесса, был построен еще в 1958 году. С момента последней реставрации моста прошло 33 года, сообщает пресс-служба Николаевской облгосдаминистрации.
Проектом реконструкции предусмотрено спрямление трассы и строительство на ней нового моста длиной 109 метров. Имеющийся мост через реку Гнилой Еланец после финиша строительства будет разобран.
Работы на мосту выполняются в рамках реконструкции автодороги Н-24 Благовещенское — Николаев (через Вознесенск) км 183 + 200 — км 185 + 800. Основная задача — ликвидировать аварийно-опасный участок дороги.
«С высоты птичьего полета уже вырисовываются очертания будущего Троицкого моста и выпрямленного участка автодороги Н-24. Сейчас на объекте мостовики подрядной организации ООО «Мост Инжиниринг» устанавливают опалубку и армируют мостовое полотно на двух пролетах конструкции. Работники генподрядчика ООО «Ростдорстрой» активно работают на подходах к мосту. Они усиливают основание дороги бутовым камнем и щебнем разной фракции, устраивают слой СФОВ», — говорится в сообщении.
В ОГА добавили, что общая длина запроектированного участка — 2,6 км. В рамках Национальной программы восстановления мостов в этом году планируется строительство и ремонт минимум 160 искусственных сооружений по всей стране.
Пресс-релиз