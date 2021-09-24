Для пляжно-ресторанного комплекса «BORA BORA CLUB» конец летнего сезона ознаменовался новыми наградами, событиями и достижениями. Пляж претендует на получение престижной международной награды «Blue Flag», которой могут быть удостоены только те пляжные комплексы и яхтенные пристани по всему миру, которые соблюдают определенные критерии — чистоту, безопасность, охрану окружающей среды.

Глава «Сообщества предпринимателей Коблево» Олег Боз рассказал в интервью корреспонденту koblevo.news, в чем заключается особенность такой награды.

— Коблево посетила международная комиссия, которая вручила сертификат о намерении присвоить пляжу «Бора-Бора» награду «Blue Flag». Вручение этой награды состоится в следующем году в начале сезона - оно происходит ежегодно 5 июня во всем мире, — рассказал Олег Боз.

При этом глава он отмечает, что со стороны администрации пляжа была произведена огромная работа, чтобы «Бора-Бора» был внесен в число претендентов на получение такой награды.

— Наличие «Blue Flag» на пляже говорит о высочайших стандартах качества: там много разных критериев, начиная от чистоты воды, песка, наличия указателей - набор критериев очень большой. Мы к этому долго готовились и подавляющую часть критериев на сегодня выполнили, — сказал Олег Боз.

Наличие «Blue Flag» позитивно отразится на курорте Коблево в целом, ведь появление флага отразится на гугл-картах, что, соответственно должно позитивно сказаться на посещаемости и узнаваемости курортного Коблево.

— В нашей стране буквально несколько пляжей, которые имеют «Blue Flag» — несколько пляжей в Киеве и Одессе. В Николаевской области пока таких наград не было, поэтому наличие «Blue Flag» на пляже «Бора-Бора» в Коблево — это та информация, о которой будет знать вся страна. Мы автоматически попадаем во все туристические реестры и высветимся как пляж с высочайшим уровнем сервиса, — отмечает Олег Боз.

Иными словами, на мировой туристической арене пляж «Бора-Бора» будет светиться «Blue Flag», а это означает, что пляж отвечает высоким стандартам и критериям качества, безопасности, комфорта.

— В первую очередь — это привлечение международного туризма, туристов из европейских стран — Польши, Германии и других. Таким образом, имея такую награду, мы поднимаем уровень курорта и туризма в Николаевской области, — подытожил Олег Боз.

Ранее в Коблево прошел морской парад ко Дню Независимости Украины.