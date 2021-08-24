Во вторник, 24 августа, в Коблево Николаевской области прошел морской парад ко Дню Независимости Украины.

Об этом пишет Коблево-Инфо.

— Одновременно друг за другом проплывали 14 катеров и 40 водных скутеров. На большой скорости они пронеслись по морским просторам с развевающимися на ветру флагами. Было очень ярко. Все отдыхающие вышли на берег и снимали парад на камеры, — сказано в сообщении.

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В День Независимости жители Николаева могут получить вакцину против COVID-19 на улице Соборной.

В 10:00 на Крещатике начался военный парад.