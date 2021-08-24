Во вторник, 24 августа, в День Независимости жители Николаева могут получить вакцину против COVID-19 на улице Соборной.

Об этом сообщил Николаевский центр первичной медико-санитарной помощи №3.

Однодневный пункт вакцинации работает находится возле выставочного зала городского дворца культуры и искусств, по улице Никольская, 54.

Для вакцинации нужен паспорт.

По состоянию на 24 августа в Николаевской области выявлено 5 новых подтвержденных случаев COVID-19, за сутки умерли 2 пациента.