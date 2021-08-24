По состоянию на 24 августа в Николаевской области выявлено 5 новых подтвержденных случаев COVID-19, за сутки умерли 2 пациента.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

По месту жительства:

Николаев — 44769 (+3)

Первомайск — 3186;

Южноукраинск — 2045;

Вознесенск — 1862;

Очаков — 1324.

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2429 (+0) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 в сутки – 9, всего – 68674. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1880, за сутки – 2.

За минувшие сутки, 23 августа, выявили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве