По состоянию на 24 августа в Николаевской области выявлено 5 новых подтвержденных случаев COVID-19, за сутки умерли 2 пациента.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
По месту жительства:
Николаев — 44769 (+3)
Первомайск — 3186;
Южноукраинск — 2045;
Вознесенск — 1862;
Очаков — 1324.
На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2429 (+0) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 в сутки – 9, всего – 68674. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1880, за сутки – 2.
За минувшие сутки, 23 августа, выявили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве
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По состоянию на 24 августа в Николаевской области выявлено 5 новых подтвержденных случаев COVID-19, за сутки умерли 2 пациента.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
По месту жительства:
Николаев — 44769 (+3)
Первомайск — 3186;
Южноукраинск — 2045;
Вознесенск — 1862;
Очаков — 1324.
На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2429 (+0) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 в сутки – 9, всего – 68674. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1880, за сутки – 2.
За минувшие сутки, 23 августа, выявили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве