В Николаеве в честь 30-й годовщины Независимости Украины состоялась большая регата на Кубок председателя облгосадминистрации «Под парусами независимости».
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
В мероприятии приняли участие спортсмены из всех детско-юношеских спортивных школ Николаева, которые имеют отделения парусного спорта.
Соревнования проходили на яхтах класса «Оптимист» среди юношей и девушек. Каждая яхта имела флаг Украины и наклейку с эмблемой, посвященной 30-летию Дня независимости Украины.
По завершению победителям вручили Кубок председателя облгосадминистрации «Под парусами независимости», который станет переходным ежегодно в мероприятиях ко Дню Независимости.
В 10:00 на Крещатике начался военный парад.
В Николаеве в честь 30-й годовщины Независимости Украины состоялась большая регата на Кубок председателя облгосадминистрации «Под парусами независимости».
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
В мероприятии приняли участие спортсмены из всех детско-юношеских спортивных школ Николаева, которые имеют отделения парусного спорта.
Соревнования проходили на яхтах класса «Оптимист» среди юношей и девушек. Каждая яхта имела флаг Украины и наклейку с эмблемой, посвященной 30-летию Дня независимости Украины.
По завершению победителям вручили Кубок председателя облгосадминистрации «Под парусами независимости», который станет переходным ежегодно в мероприятиях ко Дню Независимости.
В 10:00 на Крещатике начался военный парад.