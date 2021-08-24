В Николаеве в честь 30-й годовщины Независимости Украины состоялась большая регата на Кубок председателя облгосадминистрации «Под парусами независимости».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В мероприятии приняли участие спортсмены из всех детско-юношеских спортивных школ Николаева, которые имеют отделения парусного спорта.

Соревнования проходили на яхтах класса «Оптимист» среди юношей и девушек. Каждая яхта имела флаг Украины и наклейку с эмблемой, посвященной 30-летию Дня независимости Украины.

По завершению победителям вручили Кубок председателя облгосадминистрации «Под парусами независимости», который станет переходным ежегодно в мероприятиях ко Дню Независимости.

В 10:00 на Крещатике начался военный парад.