В Николаеве чиновники мэрии разработали и согласовывают в Антимонопольном комитете Украины регуляторные акты о системе платных парковок, где обозначат тарифы и правила паркования.

Такую информацию в понедельник, 27 сентября, в ходе аппаратного совещания озвучил заместитель Николаевского городского головы Юрий Андриенко, — передает корреспондент НикВести.

По его прогнозам, в сессионный зал проект решения поступит в конце ноября – декабре.

— Отработали последние замечания Антимонопольного комитета. 22 сентября Антимонопольный комитет уже получил 2 наших проекта решений с исправлениями. Есть вероятность того, что в октябре мы их опубликуем как регуляторные акты. Проект решения по транспортной инспекции проходит согласование, — Юрий Андриенко. — Это означает, что на следующей сессии, не на той, которая должна быть на этой неделе, а на следующей есть возможность вынесения вопроса в зал? — уточнил Александр Сенкевич. — Я думаю, что конец ноября – декабрь, — ответил Юрий Андриенко.

Стоит отметить, что система принятия регуляторных актов выглядит следующим образом: разработка — обнародование — отработка предложений физических и юридических лиц — согласование в Государственной регуляторной службе Украины — изучение профильной комиссией горсовета — рассмотрение на сессии — подписание. Как правило вся процедура занимает не менее полугода (прим. НикВести).

При этом окончательное решение по тарифам может принять и исполком горсовета.

Далее Александр Сенкевич поинтересовался, а когда сможет начать работу транспортная инспекция.

— Думаю, что с начала следующего года это возможно. Подсчитываем наши расходы, которые необходимы будут для работы этой инспекции, — заключил Юрий Андриенко.

Напомним, уже проведен тендер на разработку проектно-сметной документации на строительство отстойника для грузовиков на дороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог). Победителем стало государственное предприятие — Украинский государственный институт по проектированию объектов дорожного хозяйства «Укргипродор».

Подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года. Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.