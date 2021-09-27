Акции, связанные с криптовалютой, упали в понедельник утром на бирже в Гонконге после того, как Китай усилил ограничения против отрасли, в то же время основные криптовалюты стабилизировались.
Об этом сообщает Reuters.
Так, акции менеджера крипто-активов и торговой фирмы Huobi Tech 1611.HK, дочерней компании Huobi Global, одной из крупнейших в мире бирж упали более чем на 30%.
Huobi Global заявила в воскресенье, что с пятницы прекратила прием новых клиентов с материка и закроет счета, принадлежащие клиентам с материкового Китая, к концу года для соблюдения местных норм.
OKG Technology Holdings Ltd 1499.HK, финтехнологичская и строительная компания, владельцем которой является Сю Минсин, основатель криптообменника OK Coin, упала более чем на 20%.
Однако в понедельник криптовалюты стабилизировались, отыграв падение, вызванное китайскими ограничениями, на фоне спроса со стороны спекулянтов.
Биткоин подорожал примерно на 2,4% - до 44 250 долларов.
По состоянию на 13:23 по Киеву биткоин торговался по 43866 долл.
На прошлой неделе цена Bitcoin впервые с августа упала ниже 40 тысяч долларов.
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Акции, связанные с криптовалютой, упали в понедельник утром на бирже в Гонконге после того, как Китай усилил ограничения против отрасли, в то же время основные криптовалюты стабилизировались.
Об этом сообщает Reuters.
Так, акции менеджера крипто-активов и торговой фирмы Huobi Tech 1611.HK, дочерней компании Huobi Global, одной из крупнейших в мире бирж упали более чем на 30%.
Huobi Global заявила в воскресенье, что с пятницы прекратила прием новых клиентов с материка и закроет счета, принадлежащие клиентам с материкового Китая, к концу года для соблюдения местных норм.
OKG Technology Holdings Ltd 1499.HK, финтехнологичская и строительная компания, владельцем которой является Сю Минсин, основатель криптообменника OK Coin, упала более чем на 20%.
Однако в понедельник криптовалюты стабилизировались, отыграв падение, вызванное китайскими ограничениями, на фоне спроса со стороны спекулянтов.
Биткоин подорожал примерно на 2,4% - до 44 250 долларов.
По состоянию на 13:23 по Киеву биткоин торговался по 43866 долл.
На прошлой неделе цена Bitcoin впервые с августа упала ниже 40 тысяч долларов.