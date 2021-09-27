Акции, связанные с криптовалютой, упали в понедельник утром на бирже в Гонконге после того, как Китай усилил ограничения против отрасли, в то же время основные криптовалюты стабилизировались.

Об этом сообщает Reuters.

Так, акции менеджера крипто-активов и торговой фирмы Huobi Tech 1611.HK, дочерней компании Huobi Global, одной из крупнейших в мире бирж упали более чем на 30%.

Huobi Global заявила в воскресенье, что с пятницы прекратила прием новых клиентов с материка и закроет счета, принадлежащие клиентам с материкового Китая, к концу года для соблюдения местных норм.

OKG Technology Holdings Ltd 1499.HK, финтехнологичская и строительная компания, владельцем которой является Сю Минсин, основатель криптообменника OK Coin, упала более чем на 20%.

Однако в понедельник криптовалюты стабилизировались, отыграв падение, вызванное китайскими ограничениями, на фоне спроса со стороны спекулянтов.

Биткоин подорожал примерно на 2,4% - до 44 250 долларов.

По состоянию на 13:23 по Киеву биткоин торговался по 43866 долл.

На прошлой неделе цена Bitcoin впервые с августа упала ниже 40 тысяч долларов.