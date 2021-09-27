Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2021 года составил 2 485,35 млрд гривен или 92,53 млрд долларов. Внешний долг занимает почти 60% в структуре.

Об этом информирует Министерство финансов.

По данным Минфина, в течение августа 2021 года сумма сократилась в гривневом эквиваленте на 14,28 млрд гривен (на 0,6%), а в долларовом эквиваленте долг на 0,44 млрд долларов (на 0,5%).

По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1 463,57 млрд гривен (58,89% от общей суммы долга) или 54,49 млрд долларов, внутренний долг - 1 021,78 млрд гривен (41,11%) или 38,04 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 199,97 млрд грн (88,52% от общей суммы долга) или 81,90 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 285,38 млрд гривен (11,48%) или 10,62 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд начнет виртуальную миссию в Украину по вопросам первого пересмотра программы stand-by ближе к концу сентября.