ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» обвинило заведующую сектором Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в Николаевской области (НКРЕКП, — прим.) Ирину Кобу в срыве заседания территориальной комиссии по вопросам согласования объема задолженности из-за разницы в тарифах для предприятия.

В заявлении предприятия сказано, что комиссия сегодня, 28 сентября, большинством голосов согласовала «Николаевоблтеплоэнерго» 307, 2 миллионов гривен задолженности по разнице в тарифах.

Однако, по информации предприятия, представитель НКРЕКП уговорила главу комиссии и ее членов не подписывать протокол сегодняшнего заседания. Ирина Коба также забрала документы, предоставленные предприятием в управление жилищно-коммунального хозяйства Николаевской ОГА.

— Как результат — комиссия состоялась, однако, ни один из ее членов протокол заседания не подписали. Председатель комиссии Игорь Кузьмин (заместитель главы Николаевской ОГА, — прим.) и заместитель председателя комиссии Евгений Гладков (начальник областного управления ЖКХ, — прим.) не разобравшись в ситуации, поддались на провокацию Ирины Кобы и разрешили забрать пакет документов и сорвать заседание комиссии, — говорится в заявлении предприятия.

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» считает такие действия незаконными и такими, что нарочно ведут к срыву отопительного сезона.

— Поскольку до 30 сентября предприятие должно отчитаться Министерству развития общин и территорий Украины и войти в реестр теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, участвующих в процедуре урегулирования задолженности за потребленные энергоносители. Это, в свою очередь, позволит снять арест со счетов предприятия, беспрепятственно осуществлять хозяйственную деятельность и своевременно начать отопительный сезон, — говорится в заявлении предприятия.

По информации предприятия, НКРЕКП проводит подобные провокации и в других регионах, не позволяя предприятиям согласовать возмещения задолженности по разнице в тарифах.

— Ведь наличие задолженности свидетельствует о необоснованности тарифов, которые утверждались НКРЕКП, — подчеркнули в «Николаевоблтеплоэнерго».

Ранее сообщалось, что в случае, если в этом отопительном сезоне будет действовать тариф на тепло, утвержденный в прошлом году, то коммунальному предприятию «Николаеволтеплоэнерго» потребуется 330 миллионов гривен компенсации. Это связанно с существенным ростом цены на природный газ.

Напомним, задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.

Ранее сообщалось, что в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.