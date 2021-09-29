Компания BMW не спешит отказываться от производства двигателей внутреннего сгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специализированные СМИ.

Чаще чем раз в месяц тот, или другой автопроизводитель объявляет о планах перехода на выпуск исключительно электромобилей к какой-то конкретной дате. Многие мнения и стратегии сходятся на 2030 годе. BMW не следует их примеру и не спешит делать громких заявлений.

Руководитель разработки BMW Фрэнк Вебер объяснил, почему компания постарается продлить жизнь ДВС.

— Для реализации концепции электрической мобильности вопрос не в том, когда прекращать выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А в том, действительно ли мы готовы к электромобилям? Речь идет о зарядной инфраструктуре, возобновляемых источниках энергии. Люди готовы? Уверен, что нет, — сказал Фрэнк Вебер.

Вебер также анонсировал работы BMW над будущими нормами выбросов Евро-7. Компания намерена получить максимальную отдачу от своих двигателей внутреннего сгорания, чтобы все без исключения двигатели соответствовали новым строгим требованиям. Топ-менеджер также добавил, что к концу этого десятилетия вероятнее всего инвестиции в ДВС прекратятся. Но об окончании их выпуска говорить пока рано.

Ранее сообщалось, что из-за недостатка полупроводников крупнейший завод BMW в Европе сократит производство.