Кабинет министров выделит дополнительно 395 миллионов гривен для обеспечения кислородом коек в больницах.
Об этом сегодня, 29 сентября, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Учитывая быстрое распространение COVID-19 и увеличение нагрузки на больницы, мы продолжаем усиливать медицинскую систему. Путем перераспределения бюджетных расходов направляем дополнительных 395 миллионов гривен на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением, — сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, за минувшие сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 9666 человек. Скончалось 217 человек, 3281 пациента выписали.
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Кабинет министров выделит дополнительно 395 миллионов гривен для обеспечения кислородом коек в больницах.
Об этом сегодня, 29 сентября, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Учитывая быстрое распространение COVID-19 и увеличение нагрузки на больницы, мы продолжаем усиливать медицинскую систему. Путем перераспределения бюджетных расходов направляем дополнительных 395 миллионов гривен на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением, — сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, за минувшие сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 9666 человек. Скончалось 217 человек, 3281 пациента выписали.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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