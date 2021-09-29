Кабинет министров выделит дополнительно 395 миллионов гривен для обеспечения кислородом коек в больницах.

Об этом сегодня, 29 сентября, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Учитывая быстрое распространение COVID-19 и увеличение нагрузки на больницы, мы продолжаем усиливать медицинскую систему. Путем перераспределения бюджетных расходов направляем дополнительных 395 миллионов гривен на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением, — сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, за минувшие сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 9666 человек. Скончалось 217 человек, 3281 пациента выписали.