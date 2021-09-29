Сеть ресторанов быстрого питания «McDonald’s» постепенно закрывает в Украине кофейни «McCafe». Всего осталось пять заведений формата из 16.

Украинский «McDonald’s» отказался от развития сети кофеен «McCafe», сократив их число почти втрое за последние два года, говорится в материале Liga.net.

В пресс-службе компании отказ от формата кафе объяснили тем, что премиальный кофе из «McCafe» теперь доступен во всех заведениях сети.

— Мы решили предлагать клиентам один бленд кофе с одним вкусом, в одном месте, с легким доступом для каждого, — отметили в «McDonald’s».

В свою очередь, издание отмечает, что на других рынках этот факт не мешает сети развивать формат «McCafe».

Как отмечают некоторые собеседники издания на ресторанном рынке, одной из причин закрытия «McCafe» может быть тот факт, что кофейни не вписались в специализацию украинского «McDonald’s» — быстро обслуживать большие потоки клиентов. Другой собеседник издания предположил, что закрытие «McCafe» также может быть связано с дефицитом кадров на ресторанном рынке — найти хорошего баристу может быть сложно.

— На каждом рынке все очень индивидуально и зависит от нагрузки на ресторан. Украинские рестораны входят в самые посещаемые рестораны в мире, — пояснили в пресс-службе «McDonald’s».

Liga.net пишет, что решение о постепенном закрытии зон «McCafe» было принято в 2019 году. Тогда в Украине было 16 «McCafe», на сегодня их осталось пять.

Ранее появилась информация, что в 2021 году в Николаеве планируют открыть второй ресторан быстрого питания McDonald’s.