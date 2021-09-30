Из-за дефицита чипов Opel временно закроет один из заводов в Германии. Примерно 1300 сотрудников будут временно уволены.
Производитель автомобилей Opel, который входит в группу Stellantis закроет один из своих заводов в Германии как минимум до конца года из-за дефицита чипов, передает Reuters.
В компании рассчитывают, что производство на заводе в Айзенахе, который производит двигатели внутреннего сгорания и гибридные электромобили, должно возобновиться в 2022 году.
Около 1300 работников завода будут временно уволены, часть производства перенесут на отдельный завод во Франции.
Завод Opel в Германии не единственное предприятие, на котором «Stellantis» приостановила работу из-за нехватки комплектующих. Работы остановлены и на некоторых других производствах в Европе и Канаде. Компания ожидает, что из-за дефицита чипов в этом году она произведет на 1,4 миллиона автомобилей меньше.
Ранее сообщалось, что автопроизводитель General Motors в сентябре приостановит большинство своих заводов в Северной Америке вследствие дефицита микросхем, ведь не может удовлетворить весь спрос.
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Из-за дефицита чипов Opel временно закроет один из заводов в Германии. Примерно 1300 сотрудников будут временно уволены.
Производитель автомобилей Opel, который входит в группу Stellantis закроет один из своих заводов в Германии как минимум до конца года из-за дефицита чипов, передает Reuters.
В компании рассчитывают, что производство на заводе в Айзенахе, который производит двигатели внутреннего сгорания и гибридные электромобили, должно возобновиться в 2022 году.
Около 1300 работников завода будут временно уволены, часть производства перенесут на отдельный завод во Франции.
Завод Opel в Германии не единственное предприятие, на котором «Stellantis» приостановила работу из-за нехватки комплектующих. Работы остановлены и на некоторых других производствах в Европе и Канаде. Компания ожидает, что из-за дефицита чипов в этом году она произведет на 1,4 миллиона автомобилей меньше.
Ранее сообщалось, что автопроизводитель General Motors в сентябре приостановит большинство своих заводов в Северной Америке вследствие дефицита микросхем, ведь не может удовлетворить весь спрос.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа