Из-за дефицита чипов Opel временно закроет один из заводов в Германии. Примерно 1300 сотрудников будут временно уволены.

Производитель автомобилей Opel, который входит в группу Stellantis закроет один из своих заводов в Германии как минимум до конца года из-за дефицита чипов, передает Reuters.

В компании рассчитывают, что производство на заводе в Айзенахе, который производит двигатели внутреннего сгорания и гибридные электромобили, должно возобновиться в 2022 году.

Около 1300 работников завода будут временно уволены, часть производства перенесут на отдельный завод во Франции.

Завод Opel в Германии не единственное предприятие, на котором «Stellantis» приостановила работу из-за нехватки комплектующих. Работы остановлены и на некоторых других производствах в Европе и Канаде. Компания ожидает, что из-за дефицита чипов в этом году она произведет на 1,4 миллиона автомобилей меньше.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель General Motors в сентябре приостановит большинство своих заводов в Северной Америке вследствие дефицита микросхем, ведь не может удовлетворить весь спрос.