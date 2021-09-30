Минфин погасил третий и последний выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США, общая сумма платежа составила более 1 миллиард долларов — в том числе 1 миллиард долларов погашение еврооблигаций и 7,355 млн долларов процентных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 миллиард долларов был осуществлен в 2016 году с процентной ставкой 1,471% в год.

Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года, а второй — в мае 2020 года.

— Мы благодарны нашим партнерам за существенную поддержку государственного бюджета и содействию проведению реформ в Украине. Сейчас все еврооблигации, выпущенные Украины под гарантию США в течение 2014-2016 годов, погашены в полном объеме. Мы надеемся на дальнейшее продолжение бюджетной поддержки со стороны правительства США в будущем не только для успешного преодоления последствий коронавирусной инфекции, но и для поддержки реформ и восстановления устойчивого экономического роста, — заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2021 года составил 2 485,35 миллиарда гривен или 92,53 млрд долларов. Внешний долг занимает почти 60% в структуре.