Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство заморозит цену на газ. По его словам, тарифы будут заморожены до апреля 2022 года.

Об этом сообщает Le Figaro.

— Повышения цен на газ больше не будет, — заверил Жан Кастекс.

Как пояснил Жан Кастекс, правительство будет блокировать цены на газ до следующего апреля, потому что тогда «цена на газ должна резко упасть». С таким заявлением он выступил после сообщения правительства о повышении тарифов в стране.

— Цены повысятся на 12,6% в октябре, но это будет в последний раз, — подчеркнул Жан Кастекс.

Как сообщалось, Кабинет Министров, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов Украины и Конгресс местных и региональных властей подпишут меморандум, который позволит не повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.