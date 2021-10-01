Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон о временном бюджете, чтобы избежать так называемого «шатдауна». Теперь документ должен подписать американский президент Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Закон о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря поддержали 254 конгрессмена, 175 проголосовали против. Вместе с демократами за документ свои голоса отдали 34 республиканца.
После голосования законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
Ранее документ одобрил американский Сенат. Сразу после голосования законопроект был направлен в Палату представителей.
«Шатдаун» — это временное закрытие правительства США с отправкой большинства госслужащих в простой.
В этом году «шатдаун» возник из-за позиции республиканцев в Сенате по дополнительному условию демократов об увеличении в проекте бюджета государственного долга США до уровня декабря 2022 года.
Напомним, ранее в Конгрессе США призвали Facebook и Amazon бороться с фейками о вакцинах.
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Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон о временном бюджете, чтобы избежать так называемого «шатдауна». Теперь документ должен подписать американский президент Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Закон о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря поддержали 254 конгрессмена, 175 проголосовали против. Вместе с демократами за документ свои голоса отдали 34 республиканца.
После голосования законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
Ранее документ одобрил американский Сенат. Сразу после голосования законопроект был направлен в Палату представителей.
«Шатдаун» — это временное закрытие правительства США с отправкой большинства госслужащих в простой.
В этом году «шатдаун» возник из-за позиции республиканцев в Сенате по дополнительному условию демократов об увеличении в проекте бюджета государственного долга США до уровня декабря 2022 года.
Напомним, ранее в Конгрессе США призвали Facebook и Amazon бороться с фейками о вакцинах.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа