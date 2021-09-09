Высокопоставленный член Конгресса США, председатель Разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф в четверг призвал компании Facebook и Amazon усилить борьбу с дезинформацией в сети, которая подрывает доверие людей к вакцинации.

Об этом говорится в официальных письмах конгрессмена, пишет Укринформ.

— Неуверенность (людей, — прим.) в вакцинации стоит между нами и концом этой пандемии. Такие компании, как Amazon и Facebook, должны сделать гораздо больше для борьбы с вирусным распространением дезинформации в интернете, — отметил в этой связи Адам Шифф.

Он акцентировал на том, что прозрачность и ответственность в этом вопросе очень важны, поскольку «от этого зависят жизни людей».

Ранее на этой неделе с аналогичным письмом к Amazon обратилась американский сенатор Элизабет Уоррен. Она призвала компанию отмечать и выделять на своем сайте литературу, которая распространяет ложную информацию о вирусах и вакцинах.

Напомним, социальная сеть Twitter в марте этого года начала помечать твиты с потенциально неправдивой информацией о вакцинации против COVID-19.