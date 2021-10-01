Национальный банк Украины впервые оштрафовал по новому закону коллекторскую компанию, которая нарушала этичное поведение при урегулировании просроченной задолженности. На 102 тысячи гривен оштрафовали «Кредитпроминвест».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Если в отношении этой компании продолжат поступать жалобы, ее лишат лицензии.

Как пишет в своем Facebook нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, которая была одним из инициаторов закона о регулировании работы коллекторов, «Кредитпроминвест» занималась терроризированием людей.

— 10 сентября мне жаловалась на эту компанию женщина, близкого человека которой работники этой компании пытаясь заставить оплатить долг, терроризировали, рассылая ее коллегам аморальную клевету о том, что этот человек якобы требует от студентов оказывать ей услуги сексуального характера, звонили ее соседям, требуя помочь заставить ее погасить задолженность, угрожали ей самой. Сегодня они за это поплатились, — написала она.

Она заявила, что лично будет следить за каждым случаем попыток коллекторов «превратить жизнь человека в ад», чтобы выводить такие компании с рынка.

Напомним, Нацбанк и Минцифры планируют в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату сотрудникам Минцифры в электронной гривне.