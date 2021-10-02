Британские власти из-за топливного кризиса задействуют 100 военнослужащих-водителей бензовозов. Они начнут оказывать помощь с поставками бензина в понедельник, 4 октября.

Об этом сообщает Sky News.

Телеканал отмечает, что всего будет мобилизовано 200 военных.

Ранее министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании привело в состояние повышенной готовности военнослужащих из-за нехватки топлива на АЗС страны.

Топливный кризис вызван нехваткой водителей бензовозов из-за покинувших страну мигрантов и закрытых автошкол.

Паническая скупка бензина началась в Великобритании после того, как некоторые заправки закрылись или ограничили продажу из-за нехватки водителей бензовозов после Brexit.

Напомним, в Великобритании образовались проблемы с бензином, из-за которых возле заправок скапливаются длинные очереди. Больше всего пострадал Лондон, однако задержки с новыми партиями топлива наблюдаются и в других регионах.