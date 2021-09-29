В Великобритании образовались проблемы с бензином, из-за которых возле заправок скапливаются длинные очереди.
Об этом пишет Reuters.
Больше всего пострадал Лондон, однако задержки с новыми партиями топлива наблюдаются и в других регионах.
Промышленные групы отчитываются, что недостача коснулась больших городов, в селах и провинции дела обстоят получше. В это время премьер-министр Борис Джонсон призывает оставаться в покое и не паниковать, дожидаясь пока проблема разрешится и кризис вернется к норме.
Напомним, на Харьковщине правоохранители заблокировали схему поставки контрафактного топлива.
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В Великобритании образовались проблемы с бензином, из-за которых возле заправок скапливаются длинные очереди.
Об этом пишет Reuters.
Больше всего пострадал Лондон, однако задержки с новыми партиями топлива наблюдаются и в других регионах.
Промышленные групы отчитываются, что недостача коснулась больших городов, в селах и провинции дела обстоят получше. В это время премьер-министр Борис Джонсон призывает оставаться в покое и не паниковать, дожидаясь пока проблема разрешится и кризис вернется к норме.
Напомним, на Харьковщине правоохранители заблокировали схему поставки контрафактного топлива.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
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