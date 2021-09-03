На Харьковщине правоохранители заблокировали схему поставки контрафактного топлива из России.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что преступная группа поставляла в Украину из России сжиженный газ для бытовых нужд населения. Затем его перерабатывали в автомобильный газ и реализовывали через сеть АЗС без уплаты надлежащих акцизных платежей.

В рамках расследования правоохранители провели 13 обысков в местах изготовления, хранения и реализации фальсификата. Изъято более 3,3 миллионов литров контрафактного топлива, газовых смесей и компонентов на сумму около 58 миллионов гривен.

Также были обнаружены товарно-транспортные накладные, печати, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Возбуждено уголовное производство по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (по части 1 статьи 204) и по факту уклонения от уплаты налогов, сборов (части 3 статьи 212). Организаторам схемы грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки обещают не допустить использования Кремлем голубого топлива как геополитического оружия против Украины.