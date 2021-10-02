Кабинет Министров поддержал предложение Государственного космического агентства по реорганизации государственных предприятий космической отрасли путем преобразования их в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
В акционерные общества превратят следующие госпредприятия космической отрасли:
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Кабинет Министров поддержал предложение Государственного космического агентства по реорганизации государственных предприятий космической отрасли путем преобразования их в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
В акционерные общества превратят следующие госпредприятия космической отрасли:
Напомним, президент Владимир Зеленский 1 октября подписал закон о реформе государственного концерна «Укроборонпром». Он призван усилить обороноспособность Украины в несколько этапов.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа