Кабинет Министров поддержал предложение Государственного космического агентства по реорганизации государственных предприятий космической отрасли путем преобразования их в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В акционерные общества превратят следующие госпредприятия космической отрасли:

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля»

Государственное научно-производственное предприятие «Объединение Коммунар»

Государственное предприятие «Производственное объединение «Киевприбор»

Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова»

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 октября подписал закон о реформе государственного концерна «Укроборонпром». Он призван усилить обороноспособность Украины в несколько этапов.