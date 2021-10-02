Президент Владимир Зеленский 1 октября подписал закон о реформе государственного концерна «Укроборонпром». Он призван усилить обороноспособность Украины в несколько этапов.

Об этом сообщил гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

По его словам, закон даст возможность перезагрузить 118 разрозненных предприятий концерна, а также привлечь инвестиции на развитие предприятий и производство военной техники для нужд армии.

Также реформирование позволит внедрить современные подходы корпоративного управления, которые должны обезопасить от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

Законодательная инициатива дает право создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами. В «Укроборонпроме» отметили, что все реформированные предприятия полностью останутся в собственности государства. Концерн же станет акционерным обществом.

Напомним, что вместо госконцерна создается новый оборонный холдинг в виде акционерного общества.

Отметим, что николаевское государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект» также преобразовывается в хозяйственное общество, которое должно стать главным предприятием холдинга «Морские системы».