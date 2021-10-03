Венесуэла провела деноминацию, после которой у обесценившейся национальной валюты боливара стало на шесть нулей меньше.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на западные СМИ.

До корректировки купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в 1 миллион боливаров, которая по состоянию на четверг стоила чуть меньше 25 центов. Теперь самая крупная купюра будет иметь номинал в 100 боливаров и стоить чуть меньше 25 долларов.

Издание сообщает, что деноминация боливара призвана упростить кассовые операции и бухгалтерские расчеты, которые сейчас осложняет огромное количество нулей в суммах, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что украинская гривна стала одной из самых прибыльных валют мираотносительно американского доллара в 2021 году.