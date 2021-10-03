Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что городской бюджет на следующий год уменьшиться по нескольким причинам.

Свое мнение он озвучил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Политик объяснил, что на грядущем бюджете сказалось много факторов.

— Бюджет следующего года будет меньше, чем этого. И на это есть ряд причин, в том числе наполняющая часть. Коронавирус и коронакризис дали свои плоды. Сегодня сокращается количество работающих людей и количество предприятий, которые оплачивают НДФЛ, а также вопрос касается скачка газа на мировых рынках. Сегодня происходит газовый шантаж мирового уровня, который не может никак не повлиять на ситуацию в нашем городе в частности. Мы пытается провести все расчеты. Департамент финансов в авральном режиме все пересчитывает, смотрит. В этом году из-за проблем в департаменте ЖКХ, которые помешали структуре функционировать так, как она запланирована, будут неосвоения в бюджете. Мы будем предлагать, чтобы объекты, которые не завершили в этом году, перенесли на следующий, — пояснил Александр Сенкенвич.

Городской голова добавил, что по окончанию подсчетов, все проекты представят на оценку депутатов.

— Когда мы будем видеть всю картину относительно того, сколько денег запланировано с этого года, сколько денег потратится на отопление и компенсацию тарифов нашим предприятим, какая финансовая поддержка необходима будет для других коммунальных предприятий, какие средства нужны для погашения по кредитным проектам и т.д. И вот когда мы все это посчитаем, мы сможем выйти с какой-то суммой к депутатам, чтобы предложить им ряд проектов, — продолжил Александр Сенкевич.

Ранее мэр утверждал, что бюджет Николаева потеряет около ₴450 млн, чтобы компенсировать разницу между обоснованным и действительным тарифами на тепло