Консорциум журналистов ICIJ провел расследование с привлечением трех терабайтов данных из четырнадцати офшорных фирм, которое проливает свет на богатство политиков с пяти континентов.

В проекте принимали участие 150 СМИ. Украину представляла команда «Слідство.інфо», Великобританию — Guardian и BBC, Францию — Le Monde и Radio France, от США были Washington Post и Miami Herald.

Полученные сведения от 14 компаний с ограниченной ответственностью в офшорных зонах с мягким налоговым климатом подтверждают, что свои средства и имущество пытались скрыть 35 глав государств и около 300 политиков.

«Документы Пандоры» стали продолжением истории с «Панамскими бумагами» 2016 года, которая раскрыла налоговые махинации ряда политиков мирового уровня.

В данных, просочившихся в прессу, фигурируют экс-премьер Великобритарии Тони Блэр, король Иордании Абдулла II, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Эквадора Гильермо Лассо, президент Габона Али Бонго, премьер-министр Кот-д'Ивуара Патрик Ачи, президент Конго Дени Сассу-Нгессо, премьер Пакистана и родственники президента Азербайджана Алиева.

Журналисты выяснили, что:

Премьер Великобритании в 1997-2007 годах Тони Блэр отдал 6,4 млн фунтов для покупки оффшора, который владел элитным зданием в Лондоне.

Окружение премьера Пакистана пользуется офшорами и выводит туда средства

Чешский премьер Андрей Бабиш отдал за особняк во Франции 22 миллиона долларов. Сделку проводили через офшор.

Король Иордании Абдулла II активно пользовался лазейками в американском законодательстве для покупки элитной недвижимости в Майми и других американский штатах. Общая сумма трат оценивается в 100 миллионов долларов.

Родня азербайджанского президента Алиева торговала недвижимостью в Британии на 400 миллионов фунтов стерлингов.

Журналисты пришли к выводу, что США является крупнейшим налоговым убежищем для чиновников и бизнесменов со сомнительной репутацией со всего мира.

Офшорами активно пользовалась хунта из Венесуэлы, чтобы получить доступ к роскошной жизни в Европе.

Президент Панамы в 2014-2019 годах Хуан Варела получат отмытые деньги на свою политическую деятельность.

В «бумагах Пандоры» всплыло и упоминание Владимира Зеленского. Из новых сведений становится понятным, что он вместе с партнерами по «95 квартару» владел сетью разветвленных офшорных компаний, расположенных на Кипре и Британских Виргинских островах.

Помощник президента Сергей Шефир и его брат Борис, а также действующий глава СБУ Иван Баканов входили в сеть фирм, получившую в 2012 году от компаний Игоря Коломойского около 40 миллионов долларов под видом уставного капитала. Офшоры управлялась с помощью Fidelity Corporate Services, консалтинговой компании, которая была одной из 14 фирм с утечкой отчетов.

На счета с офшоров люди Зеленского закупали элитную недвижимость в Лондоне (квартира с тремя спальнями на Гленворт-стрит 1,58 миллиона фунтов, квартира с двумя спальнаям напротив дома Шерлока Холмса по Бейкер-стрит за 2,2 миллиона фунтов и квартира поблизости парламента за 1,5 миллиона фунтов).

От комментариев журналистам представители Владимира Зеленского и его помощников отказались.

Напомним, власти Германии купили документы панамской компании Mossack Fonseca, обнародование которых стало причиной офшорного скандала в 2016 году.