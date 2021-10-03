Консорциум журналистов ICIJ провел расследование с привлечением трех терабайтов данных из четырнадцати офшорных фирм, которое проливает свет на богатство политиков с пяти континентов.
В проекте принимали участие 150 СМИ. Украину представляла команда «Слідство.інфо», Великобританию — Guardian и BBC, Францию — Le Monde и Radio France, от США были Washington Post и Miami Herald.
Полученные сведения от 14 компаний с ограниченной ответственностью в офшорных зонах с мягким налоговым климатом подтверждают, что свои средства и имущество пытались скрыть 35 глав государств и около 300 политиков.
«Документы Пандоры» стали продолжением истории с «Панамскими бумагами» 2016 года, которая раскрыла налоговые махинации ряда политиков мирового уровня.
В данных, просочившихся в прессу, фигурируют экс-премьер Великобритарии Тони Блэр, король Иордании Абдулла II, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Эквадора Гильермо Лассо, президент Габона Али Бонго, премьер-министр Кот-д'Ивуара Патрик Ачи, президент Конго Дени Сассу-Нгессо, премьер Пакистана и родственники президента Азербайджана Алиева.
Журналисты выяснили, что:
В «бумагах Пандоры» всплыло и упоминание Владимира Зеленского. Из новых сведений становится понятным, что он вместе с партнерами по «95 квартару» владел сетью разветвленных офшорных компаний, расположенных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Помощник президента Сергей Шефир и его брат Борис, а также действующий глава СБУ Иван Баканов входили в сеть фирм, получившую в 2012 году от компаний Игоря Коломойского около 40 миллионов долларов под видом уставного капитала. Офшоры управлялась с помощью Fidelity Corporate Services, консалтинговой компании, которая была одной из 14 фирм с утечкой отчетов.
На счета с офшоров люди Зеленского закупали элитную недвижимость в Лондоне (квартира с тремя спальнями на Гленворт-стрит 1,58 миллиона фунтов, квартира с двумя спальнаям напротив дома Шерлока Холмса по Бейкер-стрит за 2,2 миллиона фунтов и квартира поблизости парламента за 1,5 миллиона фунтов).
От комментариев журналистам представители Владимира Зеленского и его помощников отказались.
Напомним, власти Германии купили документы панамской компании Mossack Fonseca, обнародование которых стало причиной офшорного скандала в 2016 году.
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Консорциум журналистов ICIJ провел расследование с привлечением трех терабайтов данных из четырнадцати офшорных фирм, которое проливает свет на богатство политиков с пяти континентов.
В проекте принимали участие 150 СМИ. Украину представляла команда «Слідство.інфо», Великобританию — Guardian и BBC, Францию — Le Monde и Radio France, от США были Washington Post и Miami Herald.
Полученные сведения от 14 компаний с ограниченной ответственностью в офшорных зонах с мягким налоговым климатом подтверждают, что свои средства и имущество пытались скрыть 35 глав государств и около 300 политиков.
«Документы Пандоры» стали продолжением истории с «Панамскими бумагами» 2016 года, которая раскрыла налоговые махинации ряда политиков мирового уровня.
В данных, просочившихся в прессу, фигурируют экс-премьер Великобритарии Тони Блэр, король Иордании Абдулла II, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Эквадора Гильермо Лассо, президент Габона Али Бонго, премьер-министр Кот-д'Ивуара Патрик Ачи, президент Конго Дени Сассу-Нгессо, премьер Пакистана и родственники президента Азербайджана Алиева.
Журналисты выяснили, что:
В «бумагах Пандоры» всплыло и упоминание Владимира Зеленского. Из новых сведений становится понятным, что он вместе с партнерами по «95 квартару» владел сетью разветвленных офшорных компаний, расположенных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Помощник президента Сергей Шефир и его брат Борис, а также действующий глава СБУ Иван Баканов входили в сеть фирм, получившую в 2012 году от компаний Игоря Коломойского около 40 миллионов долларов под видом уставного капитала. Офшоры управлялась с помощью Fidelity Corporate Services, консалтинговой компании, которая была одной из 14 фирм с утечкой отчетов.
На счета с офшоров люди Зеленского закупали элитную недвижимость в Лондоне (квартира с тремя спальнями на Гленворт-стрит 1,58 миллиона фунтов, квартира с двумя спальнаям напротив дома Шерлока Холмса по Бейкер-стрит за 2,2 миллиона фунтов и квартира поблизости парламента за 1,5 миллиона фунтов).
От комментариев журналистам представители Владимира Зеленского и его помощников отказались.
Напомним, власти Германии купили документы панамской компании Mossack Fonseca, обнародование которых стало причиной офшорного скандала в 2016 году.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа