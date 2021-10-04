Отказ Киева установить тарифы на коммуналку в соответствии с ценами на газ является популистичным, а бремя расходов ляжет на местные бюджеты.

Свою позицию по этому вопросу озвучил депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов. в программе «Місто і світ».

Политик отмечает, что за решения центральной власти будут платить местные бюджеты.

— Владимир Зленский пообещал, что увеличение тарифов на тепло и теплую воду в этом отопительном сезоне для населения не будет. На днях между правительством и представителями местного самоуправления был подписан Меморандум, согласно которому была зафиксирована цена газа до конца этого отопительного сезона для населения на уровне семи с копейками гривен за один кубический метр газа, и чуть менее 14 гривен за куб для социальной сферы коммунального хозяйства — школ, больниц, детских садов и т.д. И это — несмотря на бешеный рост цены на газ в Европе и во всем мире. Пообещали то компенсировать все долги тепловой генерации перед Нафтогазом, то списать. Правда, никто ничего не говорит о цене на транспортировку газа, которая является немаленькой, и о цене на электроэнергию для промышленных потребителей, которая за последний месяц выросла на 50%. И кто и как будет покрывать эти разницы при неизменном тарифе — неизвестно, и разницу между тарифами и ценой на газ тоже неизвестно. Хотя, почему неизвестно? Нафтогаз уже запросил у правительства 123 миллиарда гривен на компенсацию этой разницы. Также, деньги будут вытаскивать из местных бюджетов. Мы заплатим за этот праздник неслыханной щедрости из собственного кармана, так или иначе — чудес на свете не бывает, — заключил Станислав Мартиросов.

Напомним, в прошлой выпуске депутат также критиковал государственное регулирование тарифов на коммунальные услуги, назвав эту практику разрушительной.