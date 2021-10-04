Відродження справжньої історії Миколаєва

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Першого вересня в Миколаївській області було зареєстровано 33 хворих на короновірус. А першого жовтня – 327. Особливе зростання кількості хворих було зафіксовано в останні дні вересня. Відповідно, зростає і кількість госпіталізованих та кількість померлих. І це вже не різке чи стрімке зростання це – просто вибух. І така картина – по всій Україні, ще немає того піку, який був на весні, але, судячи зі всього, весняні показники буде швидко досягнуто і перевищено. І всі говорять про те, що сьогоднішня хвиля пандемія – це хвиля невакцинування та традиційного нехтування елементарними заходами убезпечення себе та оточуючих. Отже – вакцинування та маски, дистанція, але, передусім - вакцинація – інакше – нові локдауни та смерті. Хтось може сказати, що кількість хворих у країнах, де щеплено більшість населення, майже така, яка була і на весні. Це так, але це лише частина правди. Інша частина правди є така, що кількість госпіталізованих та померлих впала в рази, в десятки разів, порівняно із весною. Так, у Великій Британії, попри близько 30 тисяч нових хворих щодня (на весняному піку було до 50-ти) кількість смертей знаходиться на рівні 80-100 на день, проти 1200 весною. Аналогічні показники в інших подібних країнах. Попри чималу кількість хворих, кількість померлих значно менша, ніж була до масової вакцинації. А це значить, що вакцини працюють – тобто, не вберігають від хвороби, але вберігають від важкого перебігу хвороби, ускладнень, госпіталізації та смерті – зменшують ризик всього цього в десятки разів. Вакцини рятують життя, запобігають локдаунам, а значить - перемагають бідність. Отже – йдіть, та вакцинуйтеся, якщо хочете жити та захистити близьких та оточуючих.

Під час нещодавнього конкурсу громадських бюджетів – це коли мешканці Миколаєва шляхом голосування визначають серед запропонованих проектів, ті, які будуть реалізовані коштом міського бюджету, одним з переможців став проект «Вітовський лицар», який передбачає виготовлення та встановлення паркової скульптури "Вітовський лицар" на території скверу "Вітовський" у Корабельному районі міста Миколаєва. Як на мене – подія знакова. Як виявляється, Україна була свого часу кілька століть складовою частиною Великого Князівство Литовського – у складі якого були Литва, Білорусь та Україна. Саме з литовським періодом української історії пов’язують визволення українських земель від золотородинського рабства, українську колонізацію сучасного півдня України, зародження козацтва, економічний ренесанс Київського князівства, яке мало надшироку автономію у складі Великого Князівства Литовського. А за часів Російсько-совєтської імперії цей період української історії навмисно замовчувався або перекручувався. І всі ці події відбувались і на теренах Миколаївщини та Миколаєва. Найпершою назвою сучасного Корабельного району нашого міста була Вітовка – за іменем Великого Князя Литовського Вітовта, який понад 600 років тому заснував там поселення, митний пункт та фортецю. І все це було, як ви розумієте, задовго до приходу сюди Російської імперії. Отже, як на мене, перемога цього проекту є знаковою, бо йдеться про відродження справжньої історії Миколаєва, історії, навмисно забутою. І ми не можемо не вітати це. Миколаєву значно більше, ніж 232 роки.

Володимир Зленський пообіцяв, що збільшення тарифів на тепло та теплу воду у цьому опалювальному сезону для населення не буде. Днями між Урядом та представниками місцевого самоврядування було підписано Меморандум, згідно якого було зафіксовано ціну газу до кінця цього опалювального сезону для населення на рівні сьоми з копіками гривень за один кубічний метр газу, та трохи менше 14 гривень за куб для соціальної сфери комунального господарства – школи, лікарні, дитячі садочки, тощо. І це – попри шалене зростання ціни на газ в Європі та всьому світі. Пообіцяли чи то компенсувати всі борги теплової генерації перед Нафтогазом, чи то списати. Правда, ніхто нічого не каже про ціну на транспортування газу, яка є чималенькою, та про ціну на електронергію для промислових споживачів, яка за останній місяць виросла на понад 50%. І хто та як буде покривати ці різниці за незмінного тарифу - невідомо, та й різницю між тарифами та ціною на газ теж невідомо. Хоча, чому невідомо? Нафтогаз вже запросив у Уряду 123 мілліарди гривень на компенсацію цієї різниці. Так саме, гроші будуть витягувати із місцевих бюджетів. Ми заплатимо за це свято нечуваної щедрості із власної кишені, так або інакше – чудес на світі не буває.

Михайло Саакашвілі поїхав до Грузії, де його було негайно було заарештовано. Перед цим він записав відео з народною депутаткою від партії «Слуга народу» Єлизаветою Ясько, де розповів про те, що готовий до арешту, а з нардепкою вони люблять один одного. Нагадаю, колишній президент Грузії Саакашвілі був засуджений у себе на батьківщині до позбавлення волі та позбавлений грузинського громадянства,президентка Грузії Саломе Зурабишвілі вже заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі, натомість, він отримав громадянство України, потім був позбавлений його, потім поновлений у нашому громадянстві. За Зеленського очолював Офіс реформ чи Простих рішень – вже і не пам’ятаю. Ані реформ, ані простих рішень від Міхо ніхто не бачив, але україно-грузинські стосунки зіпсувати він може – посла Грузії в Україні вже викликали до українського МЗС, бо маємо арешт українського громадянина. Ось, навіть, і не знаю – може варто було Зеленському наступати на щось інше, а не на граблі свого попередника у вигляді самозахоного пустобреха та авантюриста?

За цим кланяюся – побачимось.