 Після резонансу суд пояснив, чому у Миколаєві чоловік отримав майже 8 років тюрми за вкрадені 13 шоколадок

  • четвер

    20 серпня, 2026

  • 26.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 26.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 17:32, 20 серпня, 2026

Після резонансу суд пояснив, чому у Миколаєві чоловік отримав майже 8 років тюрми за вкрадені 13 шоколадок

Чоловік у магазині. Ілюстративне фото згенероване штучним інтелектомЧоловік у магазині. Ілюстративне фото згенероване штучним інтелектом

Майже 8 років тюрми за 13 шоколадок викликали бурхливе обговорення у соцмережах. В Інгульському районному суді Миколаєва пояснили, за що саме чоловік отримав такий вирок і чому йдеться не про звичайну крадіжку.

Слід зазначити, багато блогерів та користувачів соцмереж критикували суворість покарання. Вони зазначали, що не толерують крадіжки, але звертали увагу на випадки, коли посадовців, яких підозрюють у мільярдних розкраданнях, не притягують до покарання або вони уникають реального ув’язнення.

Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмережКоментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмереж
Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмережКоментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмереж
Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмережКоментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмереж
Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмережКоментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмереж

В суду відзвітували, що чоловіка визнали винним у грабежі, вчиненому під час воєнного стану, а не у крадіжці, як це подавали в численних повідомленнях.

Там пояснили, що крадіжка — це таємне викрадення майна, а грабіж — відкрите заволодіння чужим майном. Якщо людина починає забирати майно таємно, але її помічають і вона, усвідомлюючи це, продовжує свої дії, їх можуть кваліфікувати як грабіж.

Зазначається, що вартість майна не має значення для кваліфікації грабежу. Тому вирок пов’язаний не лише з 13 шоколадками, а зі способом їх викрадення та іншими обставинами справи.

Реклама

Крім того, чоловік уже мав невідбуте покарання — понад 8 місяців тюрми, і не визнав свою вину, не відшкодував завдану шкоду та раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

«Під час дії воєнного стану за вчинення грабежу (ч. 4 ст. 186 КК України) передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Також, особа мала невідбуте покарання, а саме більше 8 місяців обмеження волі», — йдеться у повідомленні.

Суд призначив йому сім років і шість місяців позбавлення волі за грабіж. Ще два місяці додали за невідбуту частину попереднього покарання.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві 40-річний рецидивіст отримав шість років тюрми за дві крадіжки. Чоловік виніс із приватного будинку техніку, а згодом викрав з автомобіля будівельні інструменти. Загальна вартість викраденого майна перевищила 22 тисячі гривень.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Миколаїв

Миколаївці заборгували за тепло ₴261 млн: понад ₴19 млн стягнули через суд
Поліція розшукала чоловіка, який в центрі Миколаєва оголеним купався у фонтані
Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонили від посади після затримання за підозрою в хабарництві
Реклама
Читайте також:
новини
Віцемер Луков відреагував на мітинг на площі Перемоги: бліндажі не приберуть, бо вони потрібні

Аліса Мелікадамян
новини
Що відвідати у Миколаєві цього тижня — концерти, театр і кіно

Марія Хаміцевич
новини
«Вам відомо, де ваші діти вечорами?»: миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця

Аліса Мелікадамян
новини
Суд визнав незаконним рішення Миколаївської міськради про заступників і секретарів депутатських комісій

Катерина Середа
новини
На Миколаївщині є 315 шкільних автобусів, але бракує водіїв

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонили від посади після затримання за підозрою в хабарництві
Поліція розшукала чоловіка, який в центрі Миколаєва оголеним купався у фонтані
Миколаївці заборгували за тепло ₴261 млн: понад ₴19 млн стягнули через суд

Миколаївці поскаржились на зарослу травою територію дитячої лікарні №2 та відсутність майданчика

Суд визнав незаконним рішення міськради Миколаєва про заступників і секретарів комісій

32 хвилини тому

Що відвідати у Миколаєві цього тижня — концерти, театр і кіно

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні