Після резонансу суд пояснив, чому у Миколаєві чоловік отримав майже 8 років тюрми за вкрадені 13 шоколадок

Чоловік у магазині. Ілюстративне фото згенероване штучним інтелектом

Майже 8 років тюрми за 13 шоколадок викликали бурхливе обговорення у соцмережах. В Інгульському районному суді Миколаєва пояснили, за що саме чоловік отримав такий вирок і чому йдеться не про звичайну крадіжку.

Слід зазначити, багато блогерів та користувачів соцмереж критикували суворість покарання. Вони зазначали, що не толерують крадіжки, але звертали увагу на випадки, коли посадовців, яких підозрюють у мільярдних розкраданнях, не притягують до покарання або вони уникають реального ув’язнення.

Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмереж Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмереж

Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмереж Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмереж

В суду відзвітували, що чоловіка визнали винним у грабежі, вчиненому під час воєнного стану, а не у крадіжці, як це подавали в численних повідомленнях.

Там пояснили, що крадіжка — це таємне викрадення майна, а грабіж — відкрите заволодіння чужим майном. Якщо людина починає забирати майно таємно, але її помічають і вона, усвідомлюючи це, продовжує свої дії, їх можуть кваліфікувати як грабіж.

Зазначається, що вартість майна не має значення для кваліфікації грабежу. Тому вирок пов’язаний не лише з 13 шоколадками, а зі способом їх викрадення та іншими обставинами справи.

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Крім того, чоловік уже мав невідбуте покарання — понад 8 місяців тюрми, і не визнав свою вину, не відшкодував завдану шкоду та раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

«Під час дії воєнного стану за вчинення грабежу (ч. 4 ст. 186 КК України) передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Також, особа мала невідбуте покарання, а саме більше 8 місяців обмеження волі», — йдеться у повідомленні.

Суд призначив йому сім років і шість місяців позбавлення волі за грабіж. Ще два місяці додали за невідбуту частину попереднього покарання.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві 40-річний рецидивіст отримав шість років тюрми за дві крадіжки. Чоловік виніс із приватного будинку техніку, а згодом викрав з автомобіля будівельні інструменти. Загальна вартість викраденого майна перевищила 22 тисячі гривень.