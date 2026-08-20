Сєнкевич закликав містян фотографувати автомобілі, які їздять пішохідною Соборною

Мер Миколаєва закликав водіїв не їздити Соборною та попросив містян фіксувати порушників. Фото: Олександр Сєнкевич

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян фотографувати автомобілі, які попри заборону їздять пішохідною Соборною. За його словами, такі випадки перевірятимуть за камерами відеоспостереження, а матеріали передаватимуть патрульній поліції.

Про це Олександр Сєнкевич написав у соцмережах.

Мер нагадав, що Соборна є пішохідною вулицею, а для велосипедистів там облаштована окрема смуга. Водночас автомобілі не мають права їздити цією вулицею.

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Олександр Сєнкевич попросив миколаївців, які помітили порушення, фотографувати автомобіль разом із номерним знаком та вказувати час.

— Ми перевірятимемо інформацію за камерами відеоспостереження та передаватимемо матеріали патрульній поліції, — заявив мер.

За словами Олександра Сєнкевича, рух автомобілів Соборною створює небезпеку для пішоходів, адже центральною вулицею щодня ходять батьки з дітьми та літні люди.

Нагадаємо, що 12 травня 2026 року патрульні розшукали та оштрафували у Миколаєві водійку автомобіля Volkswagen, яка заїхала на пішохідну зону Соборної площі біля ЦНАПу.