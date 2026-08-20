У Миколаєві поліція відкрила кримінальну справу через напад на мотоциклістку з пістолетом

У Миколаєві поліція відкрила кримінальне провадження після нападу на мотоциклістку. Фото: поліція Миколаївської області

У Миколаєві поліція відкрила кримінальне справу через напад на мотоциклістку на проспекті Центральному.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Повідомлення про інциндент надійшло до поліції 18 серпня близько 22:45. За даними правоохоронців, жінка розповіла, що невідомий чоловік зупинив її, коли вона їхала на мотоциклі, та почав погрожувати предметом, схожим на пістолет. Після того, як вона залишила транспортний засіб, чоловік почав бити його каменем.

Патрульні за прикметами розшукали чоловіка неподалік та викликали слідчо-оперативну групу Миколаївського районного управління поліції. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець.

На місці поліцейські зафіксували пошкодження мотоцикла та знайшли пістолет. Його вилучили та направили на експертизу. Як встановили правоохоронці, він виявився стартовим.

Також чоловіка перевірили на стан алкогольного сп’яніння. У нього виявили 0,5 проміле алкоголю.

За фактом події дізнавачі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

У Миколаєві поліція відкрила кримінальне провадження після нападу на мотоциклістку. Фото: поліція Миколаївської області У Миколаєві поліція відкрила кримінальне провадження після нападу на мотоциклістку. Фото: поліція Миколаївської області

Як повідомляли «МикВісті» раніше, про напад розповіла сама мотоциклістка Софія Вільчинська. За її словами, вона їхала проспектом Центральним, коли чоловік раптово вийшов на дорогу та змусив її зупинитися. Дівчина стверджувала, що чоловік направив на неї пістолет і вимагав злізти з мотоцикла. Після того, як вона залишила транспорт, він почав бити його каменем. Частину події Софія Вільчинська встигла записати на телефон і згодом опублікувала відео в Instagram. На ньому видно, як чоловік пошкоджує мотоцикл.

Після інциденту дівчина звернулася до поліції. Патрульні за прикметами розшукали чоловіка в одному з дворів та передали його слідчим. Спочатку чоловік заперечував наявність пістолета. Пізніше, за її словами, він показав місце, куди викинув зброю.