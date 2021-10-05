Системная красная волчанка (СКВ) — это хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание, которое возникает вследствие нарушения иммуного ответа, когда клетки иммунной системы распознают нормальные клетки собственного организма как чужеродные и атакуют их. Результатом является аутоиммунная реакция, которая вызывает воспаление определенных органов. Длительно существующее воспаление вызывает повреждение тканей и нарушает их нормальное функционирование.

Воспаление, вызванное СКВ, может затронуть кожу, суставы, систему кроветворения, почки и центральную нервную систему. Течение заболевания может быть непредсказуемым по тяжести и непрогнозируемым по частоте периодов обострения, чередующиеся с периодами ремиссии.

Заболевание чаще встречается у людей афроамериканского, испанского, азиатского и индейского происхождения. Заболевают чаще всего женщины детородного возраста, соотношение заболевших среди лиц женского пола и мужского пола составляет 9:1.

Точная причина, приводящая к развитию СКВ, на сегодняшний день не известна. Вероятно, развитие заболевания является результатом сочетания генетических (наследственных) факторов и факторов окружающей среды (включая воздействие инфекций и некоторых лекарственных препаратов).

Наиболее распространенными симптомами СКВ являются:

Усталость и лихорадка.

Боль в суставах, нарушение их подвижности и отечность.

Высыпание в форме бабочки на лице, которое охватывает щеки и переносицу.

Поражения кожи, которые появляются или прогрессируют под воздействием ультрафиолета (фоточувствительность).

Синдром Рейно (состояние, при котором пальцы конечностей меняют цвет при воздействии холода или стресса вследствие спазма мелких артерий).

Одышка.

Боль за грудиной.

Синдром «сухого глаза».

Головные боли, спутанность сознания, потеря памяти, нервозность.

Воспаление, вызванное волчанкой, может вызвать следующие проявления со стороны органов и систем:

Мочевыделительная система. Поражение почек в той или иной степени развивается у большинства больных СКВ. Почечная недостаточность является одной из ведущих причин смерти среди людей с СКВ. Признаки и симптомы могут включать генерализованный зуд, боль в груди, тошноту, рвоту и отеки.

Центральная нервная система. Могут возникнуть головные боли, головокружение, изменения поведения, галлюцинации, судороги, возможны инсульты. Многие люди с волчанкой испытывают проблемы с памятью и спутанность сознания.

Система кроветворения. Волчанка может вызвать анемию или нарушение свертывания крови.

Дыхательная система. СКВ может проявляться воспалением плевральной оболочки с выпотом жидкости в полость (плеврит). Люди с СКВ больше восприимчивы к пневмониям.

Сердечно-сосудистая система. Волчанка может вызвать воспаление сердечной мышцы, артерий или сердечной мембраны (перикардит). Также значительно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сердечных приступов.

Лекарственные препараты, наиболее часто используемые для контроля системной красной волчанки, включают:

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Применяются при болях в суставах, мышцах, лихорадке.

Антималярийные препараты. Чаще всего используется гидроксихлорохин. Особенно для лечения чувствительных к солнцу кожных высыпаний, таких как дискоидная или подострая волчанка. При введении на ранних стадиях эти препараты также способны уменьшать рецидивы заболевания, лучше контролировать поражение почек и защищать сердечно-сосудистую и другие системы от поражения. Скорее всего, гидроксихлорохин помогает регулировать связанные с СКВ отклонения в иммунной системе, которые также имеют большое значение у больных малярией. Побочные эффекты могут включать расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта и, очень редко, повреждение сетчатки глаза (именно поэтому необходим контроль офтальмолога 1 раз в 6 месяцев).

Глюкокортикоиды. Преднизолон и другие типы глюкокортикоидов используются для уменьшения воспаления и подавления активности иммунной системы, но часто вызывают долгосрочные побочные эффекты, включая увеличение веса, хрупкость костей (остеопороз), высокое кровяное давление, диабет и повышенный риск развития инфекций. Риск побочных эффектов увеличивается с увеличением дозы и долгосрочности терапии.

Иммуносупрессанты. Примеры препаратов включают азатиоприн, микофенолат мофетил, лефлуномид и метотрексат. Потенциальные побочные эффекты включают повышенный риск инфекций, повреждение печени, снижение фертильности и повышенный риск развития опухолевидных образований.

Иммунобиологические препараты — лекарственные средства, которые блокируют выработку аутоиммунных антител или эффект определенной молекулы.

Исследования в области аутоиммунных заболеваний, в частности СКВ, ведутся с повышенной интенсивностью. Цель будущих исследований заключается в определении конкретных механизмов воспаления и аутоиммунных нарушений для разработки более эффективных таргетных (целевых, точечных) методов лечения, не подавляя при этом всю иммунную систему.

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