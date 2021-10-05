Системная красная волчанка (СКВ) — это хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание, которое возникает вследствие нарушения иммуного ответа, когда клетки иммунной системы распознают нормальные клетки собственного организма как чужеродные и атакуют их. Результатом является аутоиммунная реакция, которая вызывает воспаление определенных органов. Длительно существующее воспаление вызывает повреждение тканей и нарушает их нормальное функционирование.
Воспаление, вызванное СКВ, может затронуть кожу, суставы, систему кроветворения, почки и центральную нервную систему. Течение заболевания может быть непредсказуемым по тяжести и непрогнозируемым по частоте периодов обострения, чередующиеся с периодами ремиссии.
Заболевание чаще встречается у людей афроамериканского, испанского, азиатского и индейского происхождения. Заболевают чаще всего женщины детородного возраста, соотношение заболевших среди лиц женского пола и мужского пола составляет 9:1.
Точная причина, приводящая к развитию СКВ, на сегодняшний день не известна. Вероятно, развитие заболевания является результатом сочетания генетических (наследственных) факторов и факторов окружающей среды (включая воздействие инфекций и некоторых лекарственных препаратов).
Наиболее распространенными симптомами СКВ являются:
Мочевыделительная система. Поражение почек в той или иной степени развивается у большинства больных СКВ. Почечная недостаточность является одной из ведущих причин смерти среди людей с СКВ. Признаки и симптомы могут включать генерализованный зуд, боль в груди, тошноту, рвоту и отеки.
Центральная нервная система. Могут возникнуть головные боли, головокружение, изменения поведения, галлюцинации, судороги, возможны инсульты. Многие люди с волчанкой испытывают проблемы с памятью и спутанность сознания.
Система кроветворения. Волчанка может вызвать анемию или нарушение свертывания крови.
Дыхательная система. СКВ может проявляться воспалением плевральной оболочки с выпотом жидкости в полость (плеврит). Люди с СКВ больше восприимчивы к пневмониям.
Сердечно-сосудистая система. Волчанка может вызвать воспаление сердечной мышцы, артерий или сердечной мембраны (перикардит). Также значительно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сердечных приступов.
Лекарственные препараты, наиболее часто используемые для контроля системной красной волчанки, включают:
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Применяются при болях в суставах, мышцах, лихорадке.
Антималярийные препараты. Чаще всего используется гидроксихлорохин. Особенно для лечения чувствительных к солнцу кожных высыпаний, таких как дискоидная или подострая волчанка. При введении на ранних стадиях эти препараты также способны уменьшать рецидивы заболевания, лучше контролировать поражение почек и защищать сердечно-сосудистую и другие системы от поражения. Скорее всего, гидроксихлорохин помогает регулировать связанные с СКВ отклонения в иммунной системе, которые также имеют большое значение у больных малярией. Побочные эффекты могут включать расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта и, очень редко, повреждение сетчатки глаза (именно поэтому необходим контроль офтальмолога 1 раз в 6 месяцев).
Глюкокортикоиды. Преднизолон и другие типы глюкокортикоидов используются для уменьшения воспаления и подавления активности иммунной системы, но часто вызывают долгосрочные побочные эффекты, включая увеличение веса, хрупкость костей (остеопороз), высокое кровяное давление, диабет и повышенный риск развития инфекций. Риск побочных эффектов увеличивается с увеличением дозы и долгосрочности терапии.
Иммуносупрессанты. Примеры препаратов включают азатиоприн, микофенолат мофетил, лефлуномид и метотрексат. Потенциальные побочные эффекты включают повышенный риск инфекций, повреждение печени, снижение фертильности и повышенный риск развития опухолевидных образований.
Иммунобиологические препараты — лекарственные средства, которые блокируют выработку аутоиммунных антител или эффект определенной молекулы.
Исследования в области аутоиммунных заболеваний, в частности СКВ, ведутся с повышенной интенсивностью. Цель будущих исследований заключается в определении конкретных механизмов воспаления и аутоиммунных нарушений для разработки более эффективных таргетных (целевых, точечных) методов лечения, не подавляя при этом всю иммунную систему.
Реклама
|
Відродження справжньої історії МиколаєваСтанислав Мартиросов
|
Дерибан Кинбурна: кому это выгодно?Анатолий Дюмин
Системная красная волчанка (СКВ) — это хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание, которое возникает вследствие нарушения иммуного ответа, когда клетки иммунной системы распознают нормальные клетки собственного организма как чужеродные и атакуют их. Результатом является аутоиммунная реакция, которая вызывает воспаление определенных органов. Длительно существующее воспаление вызывает повреждение тканей и нарушает их нормальное функционирование.
Воспаление, вызванное СКВ, может затронуть кожу, суставы, систему кроветворения, почки и центральную нервную систему. Течение заболевания может быть непредсказуемым по тяжести и непрогнозируемым по частоте периодов обострения, чередующиеся с периодами ремиссии.
Заболевание чаще встречается у людей афроамериканского, испанского, азиатского и индейского происхождения. Заболевают чаще всего женщины детородного возраста, соотношение заболевших среди лиц женского пола и мужского пола составляет 9:1.
Точная причина, приводящая к развитию СКВ, на сегодняшний день не известна. Вероятно, развитие заболевания является результатом сочетания генетических (наследственных) факторов и факторов окружающей среды (включая воздействие инфекций и некоторых лекарственных препаратов).
Наиболее распространенными симптомами СКВ являются:
Мочевыделительная система. Поражение почек в той или иной степени развивается у большинства больных СКВ. Почечная недостаточность является одной из ведущих причин смерти среди людей с СКВ. Признаки и симптомы могут включать генерализованный зуд, боль в груди, тошноту, рвоту и отеки.
Центральная нервная система. Могут возникнуть головные боли, головокружение, изменения поведения, галлюцинации, судороги, возможны инсульты. Многие люди с волчанкой испытывают проблемы с памятью и спутанность сознания.
Система кроветворения. Волчанка может вызвать анемию или нарушение свертывания крови.
Дыхательная система. СКВ может проявляться воспалением плевральной оболочки с выпотом жидкости в полость (плеврит). Люди с СКВ больше восприимчивы к пневмониям.
Сердечно-сосудистая система. Волчанка может вызвать воспаление сердечной мышцы, артерий или сердечной мембраны (перикардит). Также значительно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сердечных приступов.
Лекарственные препараты, наиболее часто используемые для контроля системной красной волчанки, включают:
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Применяются при болях в суставах, мышцах, лихорадке.
Антималярийные препараты. Чаще всего используется гидроксихлорохин. Особенно для лечения чувствительных к солнцу кожных высыпаний, таких как дискоидная или подострая волчанка. При введении на ранних стадиях эти препараты также способны уменьшать рецидивы заболевания, лучше контролировать поражение почек и защищать сердечно-сосудистую и другие системы от поражения. Скорее всего, гидроксихлорохин помогает регулировать связанные с СКВ отклонения в иммунной системе, которые также имеют большое значение у больных малярией. Побочные эффекты могут включать расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта и, очень редко, повреждение сетчатки глаза (именно поэтому необходим контроль офтальмолога 1 раз в 6 месяцев).
Глюкокортикоиды. Преднизолон и другие типы глюкокортикоидов используются для уменьшения воспаления и подавления активности иммунной системы, но часто вызывают долгосрочные побочные эффекты, включая увеличение веса, хрупкость костей (остеопороз), высокое кровяное давление, диабет и повышенный риск развития инфекций. Риск побочных эффектов увеличивается с увеличением дозы и долгосрочности терапии.
Иммуносупрессанты. Примеры препаратов включают азатиоприн, микофенолат мофетил, лефлуномид и метотрексат. Потенциальные побочные эффекты включают повышенный риск инфекций, повреждение печени, снижение фертильности и повышенный риск развития опухолевидных образований.
Иммунобиологические препараты — лекарственные средства, которые блокируют выработку аутоиммунных антител или эффект определенной молекулы.
Исследования в области аутоиммунных заболеваний, в частности СКВ, ведутся с повышенной интенсивностью. Цель будущих исследований заключается в определении конкретных механизмов воспаления и аутоиммунных нарушений для разработки более эффективных таргетных (целевых, точечных) методов лечения, не подавляя при этом всю иммунную систему.
Реклама