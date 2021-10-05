Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області оголошує про успішне завершення реалізації проєкту «Інтенсифікація торгівлі і модернізація бджільництва, а також пов’язаних з ним секторів економіки» (ITM BEE BSB).

Проєкт реалізовувався в п’яти країнах Причорномор’я, зокрема в Україні, Румунії, Туреччині, Болгарії і Молдові та профінансований Європейським союзом через Спільну операційну програму транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Басейн Чорного моря 2014-2020».

Враховуючи, проєкт ITM BEE BSB належить до міжнародної технічної допомоги, його бенефіціаром виступала Миколаївська обласна державна адміністрація, а безпосереднім виконавцем з української сторони РТПП Миколаївської області.

В рамках проекту на базі спеціально розробленої Інтернет-платформи було створено сталу транскордонну мережу виробників продукції бджільництва до якої активно залучаються бджолярі України, Румунії, Болгарії, Молдови і Туреччини.

З метою підвищення конкурентоздатності представників галузі було проведено ряд теоретичних і практичних тренінгів, в тому числі в інших країнах. В ході них бджолярі Миколаївщини мали можливість отримати нові знання і встановити прямі комунікації з колегами з Причорноморських країн.

Крім навчальних заходів в рамках реалізації проєкту, було організовано участь бджолярів Миколаївщини в профільних виставках, ярмарках, фестивалях, проведених в Болгарії, Румунії, Туреччині. Це створило можливості для обміну знаннями, кращими професійними навичками, а також встановлення корисних комунікацій для подальшого стимулювання міжнародної торгівля продукції бджільництва.

Зібрані в ході реалізації проєкту інформація щодо особливостей виробництва продукції бджільництва в Причорноморських країнах були систематизовані в спеціалізовані навчальні посібників видані на всіх мовах країн-партерів.

Для забезпечення додаткового соціального ефекту для громадського здоров’я та збільшення внутрішнього попиту на продукцію бджільництва в країнах-партерах було проведено масштабну інформаційну кампанію з метою інформування населення про корисність меду та інших продуктів бджільництва для здоров’я людей.

Подальше підтримання створеного в рамках проєкту інструментарію (Інтернет платформа та інш.) буде забезпечуватись в Україні фахівцями РТПП Миколаївської області, а в інших країнах – організаціями- партнерами, а саме:

⦁ Асоціація Технопол Галац (Румунія)

⦁ Агенція економічного розвитку Варни (Болгарія);

⦁ Агенція розвитку Східного Причорномор’я (Туреччина);

⦁ Бізнес центр м. Кагул (Молдова).

В разі зацікавленості в отриманні додаткової інформації щодо результатів реалізації проєкту, а також залучення до створених в рамках нього комунікаційних інструментаріїв, прохання звертатися до фахівця РТПП Миколаївської області Дмитра КРАСНОГОЛОВА тел: (0512) 47-05-68, Email d.krasnogolov@rtpp.com.ua.



Посилання на міжнародну електронну Інтернет-платформу для виробників продукції бджільництва: https://ukr.beekeeping-bsb.net

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