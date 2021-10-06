Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии призвали ЕС расследовать причину стремительного роста цен на газ.
Об этом пишет Bloomberg.
Министры выступили с совместным заявлением с просьбой к ЕС разработать инструментарий, чтобы «немедленно реагировать на резкий скачок цен». Они призвали к расследованию, почему текущих газовых контрактов было недостаточно; заявили, что блок должен координировать закупки, чтобы «повысить нашу переговорную позицию», и призвали к пересмотру рынков электроэнергии.
Европейская комиссия, исполнительный орган блока, на следующей неделе собирается опубликовать комплекс мер, которые национальные правительства могут предпринять, чтобы ослабить влияние высоких цен.
5 октября фьючерсы на газ в Европе установили исторический рекорд — превысив отметку в 1400 долларов за тысячу кубов ($1427).
Напомним, из-за роста цены на газ американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании.
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Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии призвали ЕС расследовать причину стремительного роста цен на газ.
Об этом пишет Bloomberg.
Министры выступили с совместным заявлением с просьбой к ЕС разработать инструментарий, чтобы «немедленно реагировать на резкий скачок цен». Они призвали к расследованию, почему текущих газовых контрактов было недостаточно; заявили, что блок должен координировать закупки, чтобы «повысить нашу переговорную позицию», и призвали к пересмотру рынков электроэнергии.
Европейская комиссия, исполнительный орган блока, на следующей неделе собирается опубликовать комплекс мер, которые национальные правительства могут предпринять, чтобы ослабить влияние высоких цен.
5 октября фьючерсы на газ в Европе установили исторический рекорд — превысив отметку в 1400 долларов за тысячу кубов ($1427).
Напомним, из-за роста цены на газ американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании.