Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии призвали ЕС расследовать причину стремительного роста цен на газ.

Об этом пишет Bloomberg.

Министры выступили с совместным заявлением с просьбой к ЕС разработать инструментарий, чтобы «немедленно реагировать на резкий скачок цен». Они призвали к расследованию, почему текущих газовых контрактов было недостаточно; заявили, что блок должен координировать закупки, чтобы «повысить нашу переговорную позицию», и призвали к пересмотру рынков электроэнергии.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, на следующей неделе собирается опубликовать комплекс мер, которые национальные правительства могут предпринять, чтобы ослабить влияние высоких цен.

5 октября фьючерсы на газ в Европе установили исторический рекорд — превысив отметку в 1400 долларов за тысячу кубов ($1427).

Напомним, из-за роста цены на газ американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании.