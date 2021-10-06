Ноябрьский фьючерс на тысячу кубометров газа торгуется по 1607 долларов в Европе.

Об этом свидетельствуют данные биржи.

Новая планка была поставлена буквально на следующий день после предыдущего рекорда 5 октября, когда на пике за тысячу кубов давали 1539 долларов.

На этом фоне Bloomberg пишет об энергетическом кризисе в Европе, когда некоторые заводы и предприятия вынуждены закрываться на зиму из-за дорогостоящей электроэнергии.

— По мере того, как приближается зима и европейцы начинают включать обогреватели, давление будет усиливаться, заставляя все больше руководителей принимать жесткие решения о сохранении заводов открытыми, — заключает агентство.

В свою очередь министры ряда европейских страны склонились к проведению обстоятельного расследования о скачке цен.

Напомним, вчера утром cтоимость тысячи кубических метров газа в Европе перевалила за отметку в 1250 долларов.